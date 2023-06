FICG: Bleu Jeans Bleu, Paul Daraîche, Lisa LeBlanc et Loud sur scène

Bleu Jeans Bleu, Paul Daraîche, Lisa LeBlanc et Loud offriront des concerts à l’occasion de la 55e édition du Festival international de la chanson de Granby (FICG), du 10 au 20 août.

L’événement musical proposera de plus les prestations des 24 demi-finalistes du Grand Concours Hydro-Québec et Kanen sera en vedette lors de la finale, a-t-on appris mardi lors du dévoilement de la programmation.

Le FICG braquera aussi ses projecteurs sur les 24 jeunes interprètes du projet Jamais Trop Tôt et la quinzaine d’artistes émergents qui prendront part aux Vitrines musicales Solotech.

Une fin de semaine country

En guise de nouveauté, le Festival organise pour la première fois une fin de semaine country dans la cour extérieure du Palace de Granby. Cindy Bédard, Paul Daraîche, Phil G. Smith, Léa Jarry, Karo Laurendeau et Steve Veilleux seront du concert du 12 août, avec Marie-Ève Laure en première partie. Phil G. Smith se sera aussi produit la veille, avec Mylène Vallée en ouverture.

Les Spectacles Desjardins seront de retour lors du second week-end au parc Daniel-Johnson, avec notamment, en prestation, Loud (18 août), Lisa LeBlanc (19 août) et Bleu Jean Bleu (20 août).

PHOTO: MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

«55 ans, c’est une excellente occasion de célébrer! C’est pourquoi le FICG a concocté une programmation variée et très festive, qui réunit une fois de plus des artistes de renom et de nouveaux talents de la chanson francophone. Le Festival est un incontournable du paysage culturel québécois et nous avons hâte de poursuivre la tradition avec les festivaliers cet été en leur permettant de vivre des moments mémorables!» a indiqué la directrice générale du FICG, Josée Mailhot.

Andréanne A. Malette, Julien Charbonneau, Charles Robert et Mariane Vallières offriront pour leur part de la formation à 24 jeunes âgés de 14 à 17 ans provenant des quatre coins du Canada dans le cadre de Jamais Trop Tôt. Ceux-ci monteront sur scène le 13 août. ̧

Enfin, les Vitrines musicales Solotech proposeront aux gens de l'industrie, du 16 au 18 août, 15 artistes francophones de la relève.

Pour plus d’info, visitez le site du FICG.