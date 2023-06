Golf industriel

Photo fournie par Sébastien Dion

C’est aujourd’hui, dans les allées du club de golf Lorette, que se tient la 19e Classique de golf inter-parcs industriels sous la présidence d’honneur d’André Pelletier (photo), président-directeur général de Signature AP. Depuis ses débuts, la Classique se joue à guichets fermés avec ses quelque 160 participants. Les profits de la journée seront à nouveau versés à la Fondation québécoise du cancer. La Corporation des parcs industriels du Québec regroupe plus de 3100 entreprises situées dans les 26 zones et parcs industriels de la région de Québec. Bon match à tout le monde.

Le Relais pour la vie

Photo fournie par la SCC

Depuis plus de 20 ans, le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer (SCC) réunit une communauté de partout au pays, déterminée à donner du soutien et de l’espoir aux personnes qui sont et ont été touchées par le cancer. Cette année, les participants vivront de l’action et de l’émotion alors qu’ils circuleront à tour de rôle autour d’une piste afin de symboliser la persévérance et le mouvement nécessaires pour changer l’avenir du cancer. Le rendez-vous est fixé à ce samedi, de 17 h à 23 h au Domaine Maizerets (2000, boulevard Montmorency à Québec) sous la présidence d’honneur de Julie Labbé de la Société canadienne du cancer. Cette année, les participants retrouveront les éléments distinctifs du Relais pour la vie, y compris la cérémonie d’ouverture, le premier Tour de l’espoir pour honorer les personnes vivant actuellement avec le cancer et les survivants, ainsi qu’une cérémonie des luminaires. La période d’inscription est déjà ouverte au : relaispourlavie.ca.

Une codirection générale

Photo fournie par les Violons du Roy

Bravo à Christiane Bouillé (photo) qui vient d’être nommée codirectrice générale – directrice administrative des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec. Mme Bouillé cumule plus de 28 ans d’expérience professionnelle en conseil stratégique, formation, gestion de projet et comme spécialiste au sein de bureaux de projets, auprès d’organisations de divers secteurs. Son expérience en gestion et en gouvernance a été remarquée à titre de DG de l’Orchestre symphonique de Lévis et de présidente du Carrefour mondial de l’accordéon de Montmagny. Elle occupera son poste aux côtés de Laurent Patenaude, codirecteur général – directeur artistique, dans un modèle original de codirection générale. Mme Bouillé remplace Patrice Savoie, qui a été nommé directeur général adjoint au Musée national des beaux-arts du Québec.

Au-delà des espérances

Photo fournie par Louis Charland

Après la popularité fulgurante du Demi-marathon de Lévis et du Trail du Coureur des Bois de Duchesnay, c’est maintenant au tour du Défi des escaliers d’afficher complet pour sa 13e présentation. Ce sont ainsi près de 2000 participants qui se rassembleront au parc de l’Esplanade le 17 juin prochain afin de prendre le départ du 19 km, du 13 km, du 9 km et de la Course des jeunes (2 km), une hausse de 35 % par rapport à l’an dernier. Seul trail urbain au Québec, le Défi des escaliers est apprécié pour son aspect distinctif, alors que son parcours sillonne quasi tous les escaliers reliant la Basse-Ville et la Haute-Ville de Québec.

Anniversaires

Photo fournie par la CAQ

Bernard Drainville (photo), député de Lévis (Coalition Avenir Québec), ministre de l’Éducation et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, 60 ans... Julie Perreault, comédienne, actrice et photographe, 47 ans... Stéphane Ouellet, ex-boxeur professionnel, 52 ans... François Avard, auteur de téléséries, 55 ans... André Raymond, cofondateur et directeur général du club de golf La tempête de Lévis, 59 ans... Pierrette Robitaille, comédienne et actrice, 73 ans... Ed Giacomin, gardien de but (1966-76) avec les Rangers et les Red Wings), 84 ans.

Disparus

Photo d’archives, Michael Ochs/Getty

Le 6 juin 2022 : Jim Seals (photo), 80 ans, musicien du duo américain de soft rock Seals and Crofts, à l’origine de classiques des années 1970 tels que Diamond Girl et Summer Breeze... 2020 : Jean-Marc Chaput, 89 ans, réputé conférencier qui a motivé les Québécois pendant des décennies... 2019 : Malcolm Rebennack Jr., 77 ans, mieux connu sous son nom de scène Dr. John, chanteur et compositeur américain... 2018 : David McFadden, 77 ans, poète et écrivain canadien... 2012 : Vladimir Krutov, 52 ans, membre du célèbre trio KLM (Krutov, Larionov et Makarov)... 2010 : Roland Chenail, 89 ans, comédien québécois... 2009 : Anne-Catherine Nourcy, 29 ans, directrice de Nourcy Pâtissier Traiteur de Québec... 2009 : Michel Bédard, 45 ans, entraîneur des Diablos de Donnacona/Pont-Rouge pee-wee... 1968 : Robert Kennedy, 42 ans, sénateur américain.