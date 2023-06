Hydro-Québec abandonne une poursuite de 28,6 millions $ contre le pilote des stars Normand Dubé

Hydro-Québec abandonne sa poursuite de 28,6 millions $ contre le pilote des stars Normand Dubé, qui a été reconnu coupable d'avoir saboté des lignes à haute tension en utilisant son avion.

Un règlement confidentiel intervenu entre Dubé et la société d’État à la fin mai marque la fin d’une saga judiciaire qui a fait les manchettes pendant des années.

Dubé est surnommé le pilote des stars en raison du fait qu’il a fait voyager beaucoup de personnalités artistiques connues durant sa carrière.

Hydro poursuivait Dubé pour 28,6 millions $ depuis 2015 pour avoir causé délibérément des dommages à des installations de transport d’électricité.

Les dommages avaient entraîné une panne d’électricité les 4 et 5 décembre 2014, laquelle avait touché près de 200 000 abonnés d’Hydro-Québec.

Selon la société d’État, les pertes ont été importantes en raison de mesures d'urgence coûteuses qui avaient dû être mises en place.

Après le dépôt de la poursuite civile d’Hydro, le ministère public avait déposé des accusations criminelles en lien avec la même affaire.

Dubé a été reconnu coupable au criminel de trois chefs d’accusation en 2018, et il a pris le chemin de la prison pour sept ans.

On reprochait aussi à Dubé d’avoir commandé des incendies criminels visant des fonctionnaires avec qui il était en désaccord.

En 2019, il a été condamné dans un procès distinct à neuf ans d'emprisonnement en lien avec ces incendies.

En 2020, Dubé avait par ailleurs lui-même déposé une contre-poursuite contre Hydro, réclamant 1,87 million $.

En 2021, l’ex-pilote des stars était condamné à 10 mois de plus en prison pour non-respect des conditions.

Il s’était retrouvé plus tôt au cœur d’une cavale de six semaines, où il avait été l'un des hommes les plus recherchés au Québec. Il avait pris la poudre d’escampette en décembre 2020 et s’était ensuite rendu lui-même aux autorités.

Notre Bureau d'enquête a exploré les dessous de cette affaire dans le documentaire Le pilote des stars et dans le balado Par pure vengeance.

Dans une lettre datée du 6 juin adressée aux médias et dont notre Bureau d’enquête a obtenu copie, Normand Dubé continue malgré tout de clamer son innocence.

«J’ai été accusé et condamné à tort en regard d’Hydro-Québec et des incendies», martèle-t-il, tout en critiquant le travail d’avocats et d’enquêteurs de la Sûreté du Québec dans son dossier.