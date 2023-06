Il faut prendre le temps de respirer par le nez

Je m’implique comme grand-mère dans la vie de mes deux petits-enfants, puisque comme je n’habite pas loin, je les accueille à la maison cinq soirs par semaine pour soulager leurs parents qui ne peuvent pas rentrer du travail avant 18 h. Je leur donne leur collation, je jase un peu avec eux, et je les aide à faire leurs devoirs. Ce n’est pas toujours facile, je l’admets, car je dois imposer ma discipline pour ne pas qu’ils restent tous les deux les yeux rivés sur leur cellulaire, mais j’y arrive, surtout que ça me fait plaisir de faire ça pour ma fille et mon gendre.

Comment se fait-il que ces derniers ne soient pas capables de leur imposer la même discipline de « pas de téléphone à table » par la suite ? Quand je m’adonne à manger avec eux, ça me frustre de voir les enfants totalement absents du repas. Est-ce que je parle de ça à ma fille et mon gendre ou bien je laisse faire ?

Mamie

Ne changez surtout pas votre méthode puisqu’elle fonctionne. Mais de là à vouloir que les parents l’adoptent, c’est un pensez-y-bien. Peut-être pourriez-vous commencer doucement en leur faisant savoir qu’avec vous, les enfants respectent la consigne « pas de téléphone à table ». Ça les obligerait à amorcer une réflexion sur le sujet. Pour ensuite leur suggérer de communiquer avec la LigneParents de Tel-Jeunes qui leur permettrait de poursuivre leur réflexion.