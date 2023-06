Il utilise une application de course pour suivre la femme dont il s’est entiché

Un sexagénaire obsédé par une joggeuse, qui déposait des fleurs devant chez elle et lui envoyait des lettres d’amour, ne pourra plus s’en approcher après avoir suivi ses allées et venues grâce à une application de course.

Timothy Mills, 60 ans, aurait envoyé plus d’une centaine de messages d’amour sur Facebook et par texto à une coureuse de 49 ans, Emma Lord, qu’il aurait rencontré dans un club de course à Macclesfield au Royaume-Uni, a rapporté «The Sun» lundi.

Sauf qu’en deux ans, l’homme qu’elle considérait comme son ami serait devenu de plus en plus obsédé, lui livrant des fleurs et des lettres d’amour sur son porche.

Mais c’est en remarquant que la mère de deux enfants courrait avec un autre homme - puisque leur profil sur l’application de course Strava les aurait montrés parcourant les mêmes chemins en même temps - que le sexagénaire l’aurait accusée d’entretenir une relation.

Effrayée à l’idée de tomber sur le sexagénaire en public, la femme qui courrait trois fois par semaine aurait cessé de pratiquer le sport, aurait-elle relaté devant le tribunal de première instance de Warrington, selon le média britannique.

Pour le moment, aucune charge criminelle n’aurait été déposée contre l’homme, qui aurait cependant demandé une ordonnance provisoire de protection contre le harcèlement de trois mois, empêchant l’homme d’approcher la quadragénaire ou de lui envoyer des cadeaux en attendant, a poursuivi «The Sun».