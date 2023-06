Juste pour rire: Rachid Badouri, Rita Baga et P-A Méthot sur les scènes extérieures

Rachid Badouri, Rita Baga, P-A Méthot, Alexandre Barrette et Les Trois Accords se produiront cet été sur les scènes extérieures de Juste pour rire, qui s’est refait une beauté pour l’occasion.

Le festival, qui soulignera sa 41e édition, a dévoilé mardi sa programmation extérieure complète, qui mettra en scène pas moins de 600 artistes.

Chaque soir, du 20 au 29 juillet, le Quartier des spectacles se transformera en «place de l’humour» et comprendra tout ce qu’il faut pour satisfaire les festivaliers, notamment une zone famille, une zone jeu, des arts de rue et déambulatoires, des bars, des terrasses et une rue dédiée à la cuisine de rue. Il sera également possible d’assister à l’enregistrement de balados et, bien sûr, à une multitude de spectacles gratuits.

«On a investi cette année doublement dans la rue. C’est probablement l’édition la plus diversifiée», a souligné le chef de la direction de la création du Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon, en conférence de presse, ajoutant avoir misé sur l’expérience des festivaliers.

La programmation extérieure s’ouvrira le 20 juillet avec la soirée Juste pour Chill - Humour & flow de Rachid Badouri, qui sera aussi en salle le 30 juillet. En compagnie de Sarahmée, Eddy King, Koriass, Merwane, Oussama Fares, Izzy-S et Rachelle Elie, cette soirée mariera l’humour au rap.

Messmer offrira, le lendemain, un rendez-vous interactif et euphorique, puis P-A Méthot fera vibrer le centre-ville avec son groupe pour son Méga Party Rock, pendant lequel il fera jouer des succès des années 70 à aujourd’hui.

Rita Baga présentera quant à elle son spectacle Créature le 23 juillet, tandis qu’Alexandre Barrette donnera un nouveau spectacle, le 26 juillet, en compagnie de Dave Morgan et de Mégan Brouillard.

Ce sont finalement Les Trois Accords qui se chargeront du spectacle de clôture, le 29 juillet.

Plus de détails à venir.