La Cinémathèque québécoise rend hommage à Jean-Marc Vallée

La Cinémathèque québécoise rend hommage au regretté cinéaste Jean-Marc Vallée cette semaine en présentant quelques-uns de ses films les plus marquants.

Du 7 au 9 juin, les cinéphiles montréalais pourront ainsi revoir sur grand écran trois de ses longs métrages – C.R.A.Z.Y., Dallas Buyers Club et Wild – ainsi que ses courts métrages Les fleurs magiques et Les mots magiques, réalisés au milieu des années 1990.

Une table ronde animée par Isabelle Raynauld et composée du producteur Pierre Even (C.R.A.Z.Y.), de la réalisatrice Marie-Julie Dallaire (Comme une vague) et du directeur artistique Patrice Vermette (C.R.A.Z.Y.) est aussi au programme.

En plus de cet hommage, un colloque international intitulé Jean-Marc Vallée: du Québec à Hollywood, et organisé par l’Université de Montréal, se tiendra le 8 juin à la Salle Fernand-Séguin de la Cinémathèque.

Rappelons que Jean-Marc Vallée est décédé d’un malaise cardiaque soudain le 25 décembre 2021, à l’âge de 58 ans.

Pour plus de détails sur la programmation: cinematheque.qc.ca