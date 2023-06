L’Armada reste dans les Basses-Laurentides

L’Armada de Blainville-Boisbriand ne s’en va nulle part. L’équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a même consolidé ses assises dans les Basses-Laurentides.

On a annoncé mardi matin l’ajout de six nouveaux actionnaires, dont l’ancien joueur de la LNH, Jason Pomminville. Les rumeurs d’un possible déménagement qui circulaient depuis quelques mois ont ainsi été mises au rancart.

Installée au Centre d’excellente Sports Rousseau de Boisbriand depuis le déménagement du Junior de Montréal en 2011-2012, l’équipe perdu du lustre dans les dernières années et a vu ses assistances fondre dans les dernières années.

D’une moyenne de 3017 spectateurs par match en 2012, on est passé à 1696 lors de la saison qui vient de se terminer, ce qui place l’équipe au 15e rang sur 18 dans la LHJMQ.

Rester

«Il n’a jamais été question de quitter notre marché. Ça fait 12 ans qu’on est dans cette communauté et qu’on a développé notre base partisane», a insisté Martin Tremblay chef de l’exploitation du groupe Sports et Divertissement de Québecor qui est des partenaires d’origine.

«La question qu’on s’est posée en sortant de la pandémie, c’est comment on pouvait ramener l’excitation et comment on pouvait s’ancrer davantage», a-t-il précisé.

Le slogan de l’équipe est Embarque dans l’Armada, il fallait trouver une façon de convaincre les partisans de rembarquer dans l’Armada.

«L’expérience client doit être meilleure», reconnaît Joël Bouchard qui est un autre propriétaire original.

«Il faut aussi retrouver l’identité qu’on avait sur la glace, une équipe extrêmement combative. Sans rien enlever aux équipes des dernières années, les résultats étaient plus ou moins là», a indiqué Bouchard qui a insisté pour dire qu’il n’était pas question qu’il «remette les patins» comme entraîneur, rôle qu’il a occupé de 2014 à 2018.

Équipe de rêve

Outre Bouchard et Québecor, on trouve également les anciens joueurs Jean-Sébastien Giguère, Ian Laperrière, Danielle Brière et Pierre Gendron comme premiers investisseurs.

Mardi, on a annoncé l’ajout de Jason Pomminville, du Groupe Cholab, des entreprises de Pierre Gendron Bellimmo et Groupe Gendron 3.0, de Benoît Villemaire et de Knapper, un fabricant d’articles de dekhockey.

Jean-François Trudeau, du groupe Cholab, devient le nouveau président de l’équipe et il crédite Bouchard pour l’assemblage de ce qui est une sorte d’équipe de rêve.

«Joël a fait un travail assez impressionnant depuis le milieu d’octobre pour amasser des partenaires et des investisseurs, des gens qui vont s’impliquer.»

«On parle amplement de la passion de Patrick Roy depuis une semaine, j’ai trouvé beaucoup de gens passionnés ici et dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c’est ça que ça prend», a ajouté le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, qui était présent.

Implication

Comme l’a mentionné Jean-François Trudeau, on ne voulait pas seulement compter sur des gens qui se retrouveraient sur des affiches.

«On voulait des gens qui allaient être impliqués, mais qui auraient aussi des expertises différentes. La surprise est qu’il y a eu beaucoup de gens qui ont cogné à la porte pour joindre le consortium», a expliqué Bouchard.

Jason Pomminville, qui s’implique beaucoup dans la région de Lanaudière, n’a pas l’intention de devenir entraîneur, mais il entend s’impliquer et apprendre.

«Je pense que je peux apprendre beaucoup, que ce soit du côté des affaires ou du côté du hockey. Je sais qu’on va avoir des discussions sur ce que je peux apporter côté hockey et je ne serais pas surpris de temps en temps d’être sur la glace quand j’ai un peu de temps.»