Le photographe M’hammed Kilito lancera l’Expo World Press Photo Montréal

Le photographe M’hammed Kilito, lauréat d’un prix World Press Photo pour sa série Before It’s Gone, lancera la 16e édition de l’Expo World Press Photo Montréal le 16 août prochain à l'occasion de son passage dans la métropole.

L'édition 2023 sera de retour au Marché Bonsecours du 30 août au 15 octobre.

PHOTO DE EVGENIY MALOLETKA, ASSOCIATED PRESS, FOURNIE PAR EXPO WORLD PRESS PHOTO MONTRÉAL

Soulignons que le jury du concours international de photographie professionnelle a octroyé le Prix du Projet à long terme pour la région de l’Afrique à M. Kilito, qui a vécu 15 ans au Canada et étudié à l’Université de Montréal.

Le prix est lié à sa série «Before It’s Gone», dont une douzaine de clichés seront présentés en très grand format, à compter du 15 juin et jusqu’à l’été 2024, lors d’une exposition extérieure gratuite aménagée sur la rue de la Commune, à la hauteur du Marché des Éclusiers. Il s’agit d’une présentation de la SDC Vieux-Montréal.

PHOTO MONTAGE FOURNI PAR EXPO WORLD PRESS PHOTO MONTRÉAL

C’est pendant son séjour dans la métropole que M. Kilito, un photographe documentaire et explorateur de «National Geographic» basé à Casablanca, au Maroc, a découvert le World Press Photo. Un moment assurément décisif dans sa vie.

Carte blanche pour Magalie Lépine-Blondeau

C’est la comédienne Magalie Lépine-Blondeau qui est la porte-parole de l’édition 2023. Elle proposera sa «carte blanche» intitulée «Ailleurs» à cette occasion.

PHOTO MONTAGE FOURNI PAR EXPO WORLD PRESS PHOTO MONTRÉAL

«J’aime depuis toujours l’œil attentif et sensible qui s’attarde à voir, à comprendre, à capter la beauté, l’éphémère, l’Autre, a-t-elle dit dans un communiqué. Mon métier me fait en partie exister par et dans cet œil, et lorsqu’il m’arrive de photographier les gens qui croisent mon chemin, j’essaie de poser sur eux le regard tendre et respectueux que j’aimerais qu’on ait à mon égard. Je vois dans chacun de ces portraits une confiance accordée, un échange au-delà des mots. La photo confère à ces instants parfois furtifs quelque chose d’éternel. Je vous partage donc humblement ce dont j’ai eu la chance d’être témoin. Des bribes de ma vie, de mes vies, ailleurs.»

Pour sa part, la photographe Justine Latour dévoilera une série de portraits de lauréats de la bourse Retour Réussite 2023 de la Fondation pour l’Alphabétisation.

Quelque 55 000 personnes en moyenne visitent l'exposition bon an mal an.