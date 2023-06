Le Port de Québec ouvre ses portes aux jeunes pousses

Le Port de Québec a conclu un partenariat d’une durée de deux ans avec 2 Degrés, qui est un incubateur d’entreprises spécialisées en technologies propres. Cette entente permettra à des startups d’avoir accès aux installations portuaires pour développer et faire connaître leur expertise.

Déjà, deux entreprises sont en discussion avec le Port pour explorer les possibilités de collaboration. Il s’agit de Sunbird Énergie, spécialisée dans la décarbonation des bâtiments, et d’Energie-Stat, qui bâtit des technologies d’analyses géothermiques.

Ce partenariat avec 2 Degrés s’inscrit dans la Vision 2035 qui a été dévoilée, plut tôt cette année, par le Port de Québec, dont plusieurs objectifs ont trait à l’innovation.

«On veut ouvrir le territoire portuaire aux jeunes pousses afin qu’elles développent des solutions innovantes», a dit Mario Girard, président-directeur général.

Le Port de Québec veut être à l’avant-garde et se démarquer à l’échelle internationale par l’utilisation de technologies propres, a-t-il souligné, que ce soit dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, de la lutte contre les changements climatiques ou de la cohabitation ville-port, entre autres.

«On assigne des ressources, de l’argent, du monde pour être capable de générer cette effervescence autour de l’innovation», a-t-il continué.

Pour les deux prochaines années, ce sont près de 350 000$ qui seront alloués par le Port en ressources et en argent afin de permettre à des entreprises innovantes de se faire valoir.

«C’est une annonce très importante. C’est un projet sur lequel on travaille depuis un certain temps. C’est davantage que 2 Degrés et le Port. C’est pour nous tous collectivement aussi. On parle de l’urgence climatique, on le voit de plus en plus, surtout ces temps-ci avec les feux de forêt. On se doit de réfléchir collectivement pour trouver des solutions durables pour l’avenir. Le Port fait un grand pas dans cette direction-là aujourd’hui», a déclaré pour sa part Alexandre Guindon, directeur général et cofondateur de 2 Degrés.

D’autres appels à projets seront lancés au cours des prochains mois.

Rabaska

Par ailleurs, il y aura une rencontre entre le maire de Lévis et le PDG du Port de Québec qui portera sur les récents événements entourant les terrains de Rabaska. La date n'est pas encore fixée, mais cela ne saurait tarder.

Le Port se dit toujours «très surpris» de la volte-face de la Ville de Lévis, qui a adopté vendredi dernier une résolution pour acquérir par expropriation une partie des terrains de Rabaska qui avaient été promis au Port de Québec.

«On est encore en train d’essayer de comprendre tout ce qui s’est passé. On considère que c’est un moyen qui est plutôt extrême. On ne voyait pas ça venir. Trois jours avant l’annonce, on était encore en mode collaboration avec des gens de la Ville. D’ailleurs, c’est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années avec la Ville de Lévis. C’est encore un geste qu’on trouve pratiquement incompréhensible. Une fois qu’on aura toutes les réponses à nos questions, on pourra conséquemment ajuster notre stratégie», a dit M. Girard.

Les lots visés représentent environ la moitié des 272 hectares qui appartiennent à Rabaska.