Gagner la coupe Stanley ensemble: le rêve éveillé des frères Staal

LAS VEGAS | «On a gagné souvent la coupe Stanley ensemble quand on jouait dans la rue. On s’est souvent imaginés ici. Et là, nous y voilà.»

Marc Staal se souvient comme si c’était hier des nombreuses parties de hockey amicales disputées sur la patinoire du coin ou dans le quartier de Thunder Bay qui les a vus grandir, ses frères et lui.

De nombreuses fois, il a visualisé cette scène où ses frères Jordan, Eric et lui soulevaient la coupe Stanley, en se la distribuant l’un à l’autre.

«On y a rêvé à plusieurs reprises. Se retrouver ici à ce point de notre carrière, c’est incroyable. On va essayer d’en profiter au maximum», a lancé Marc, rencontré lors de la journée consacrée aux médias.

Pour l’instant, ce sont plutôt les joueurs des Golden Knights qui en profitent. Jonathan Marchessault et ses coéquipiers n’ont fait qu’une bouchée des Panthers dans les deux premiers matchs de la finale.

Mais rien n’est encore joué.

Eric, un revenant

Getty Images via AFP

L’histoire est d’autant plus incroyable que ni Marc ni Eric n’étaient membres des Panthers à pareille date l’an dernier. Tous deux ont été acquis via le marché des joueurs autonomes. Marc, en juillet, Eric, en octobre.

«Il m’a fallu un peu plus de temps que lui, mais l’idée c’était de jouer ensemble au sein d’une équipe qui connaîtrait du succès», a raconté Eric.

Dans le cas de ce dernier, la situation est encore plus particulière, considérant le fait qu’il n’évoluait même pas dans le circuit Bettman l’an dernier. Après 17 saisons dans la LNH, il a dû faire un détour d’une campagne dans la Ligue américaine. Avec le Wild d’Iowa, il a disputé quatre rencontres.

«C’est la preuve qu’il ne faut jamais rien tenir pour acquis et qu’on doit savourer chaque moment. Je suis reconnaissant d’obtenir cette autre occasion», a lancé Eric, âgé de 38 ans.

Si les Panthers devaient remporter la coupe Stanley, Eric Staal deviendrait le premier joueur à savourer deux conquêtes séparées par un intervalle de 17 ans. Il portait les couleurs des Hurricanes lorsque ceux-ci ont battu les Oilers en 2006. Il surpasserait les 16 ans lors desquels Chris Chelios a dû patienter entre son sacre de 1986 avec le Canadien et celui de 2002 avec les Red Wings.

De son côté, Marc pourrait enfin graver son nom sur la coupe après avoir échoué à sa première tentative, en 2014, avec les Rangers. Des trois frangins, il est le seul qui n’a toujours pas réussi cet exploit.

«Jordan et moi avons eu la chance de gagner la coupe tôt dans notre carrière, ce qui n’a pas été son cas. C’est encore sur sa liste et on va l’aider à saisir sa chance, a mentionné Eric. Toutefois, il s’est déjà rendu en finale, alors il comprend ce que ça implique.»

Battre le petit frère

Getty Images via AFP

Pour atteindre la deuxième finale de sa carrière et obtenir une autre occasion de réaliser son rêve, Marc a dû briser celui de son jeune frère. Balayés par ses frères et les Panthers, Jordan et ses coéquipiers des Hurricanes ont vu leur parcours s’arrêter brusquement en finale de l’Association de l’Est.

«Ç’a été difficile de battre Jordan. Je l’ai encouragé jusqu’à ce qu’on joue contre lui. D’ailleurs, on s’est toujours encouragés entre nous en grandissant, alors ce n’était pas évident», a souligné Marc.

«Il a travaillé tellement fort. Ils avaient une superbe équipe. La série a été tellement serrée que le résultat aurait pu être à l’opposé», a-t-il ajouté.

D’ailleurs, la poignée de main suivant l’élimination des Hurricanes avait quelque chose de touchant.

«Il m’a dit d’aller gagner la coupe», a raconté Marc.

On peut imaginer que si le nom de Marc rejoint celui de ses frères sur la coupe Stanley, Jordan saura lui pardonner.