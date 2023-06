Les deux grandes rivales du golf, la PGA et la LIV, annoncent leur fusion

Les circuits PGA et LIV, impliqués dans de nombreuses poursuites depuis l'an dernier, ont annoncé leur fusion, mardi. Cet accord met du même coup fin à tous les litiges judiciaires qui sont présentement devant les tribunaux.

Les deux entités étaient en guerre depuis la création l'an dernier de la LIV, un circuit financé par des fonds saoudiens.

Plusieurs têtes d'affiche de la PGA, dont Phil Mickelson et Dustin Johnson, avaient choisi de se joindre à la nouvelle ligue, qui offre des bourses astronomiques et où les tournois sont de plus courtes durées.

D'autres, comme Tiger Woods et Rory McIlroy, avaient préféré demeurer fidèles à la PGA et avaient vertement critiqué les golfeurs qui penchaient vers le nouveau circuit.

Plus de détails à suivre.