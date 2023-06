Les louanges des Remparts chantées à la Chambre des communes

Les Remparts de Québec ont imposé leur domination sur toute la Ligue canadienne de hockey en remportant la coupe Memorial, et ça fait l’affaire de leurs nombreux partisans, même à Ottawa.

Au cours des déclarations des députés de mardi, l’élu de Louis-Saint-Laurent Gérard Deltell a félicité les Diables rouges et a même poussé la chansonnette pour leur rendre hommage.

Vêtu d’un maillot aux couleurs de l’équipe, le député conservateur a entonné l’air d’«Ils sont en or, ils sont en or», l’hymne imaginé par l’ex-organiste Jean-Yves Hamel pour souligner la conquête de la coupe Memorial de 1971.

«On l’a gagnée en 2006. On l’a gagnée en 1971 avec les Remparts en or et un demi-siècle plus tard, on peut dire que la flamme de la victoire brûle plus que jamais», a déclaré M. Deltell avant d’entamer sa chanson.

Le député de Louis St-Laurent Gérard Deltell a souligné la conquête de la Coupe Memorial par les Remparts de Québec à la chambre des communes mardi. Gérard Deltell a même chanté le 3e triomphe des Remparts à la coupe Memorial @TVASports @tvaqc @quebec_remparts pic.twitter.com/gv2COBGGTe — Stéphane Turcot (@StephTurcotTVA) June 6, 2023

La célébration a été bien accueillie par le reste de l’assemblée, qui a applaudi le fier partisan des Remparts.

Champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les hommes de Patrick Roy ont battu en finale de la Coupe Memorial les Thunderbirds de Seattle par la marque de 5 à 0, dimanche.