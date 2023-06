Les subventions ne mènent pas à des «comportements pervers», assure un VP d’Investissement Québec

Même si des subventions ont aidé Investissement Québec (IQ) à atteindre ses objectifs, l’an dernier, les employés de la société d’État ne multiplient pas les interventions auprès des entreprises dans le but d’augmenter leurs bonis, a assuré mardi un dirigeant.

«Notre but, ce n’est pas juste de faire le plus possible [d’interventions subventionnaires] pour avoir une rémunération. [Les subventions], ça a tellement un impact limité sur la rémunération incitative que quelqu’un qui est assis dans une chaise [à IQ], il n’a pas à se dire “je vais me mettre à prendre tout l’argent du gouvernement [...] pour faire un paquet d’accompagnements [d’entreprises], ça va augmenter mon boni”. Ce n’est pas ça, le but. On a un contrôle de la qualité et notre objectif, c’est d’être pertinents», a déclaré Christian Settano, premier vice-président aux finances, à la gestion des risques et aux technologies de l'information.

Photo tirée de LinkedIn

Mardi, Le Journal a révélé qu’en 2022, le gouvernement a octroyé plus de 90M$ en subventions à environ 500 entreprises pour les aider à augmenter leurs ventes à l'extérieur du Québec. En neuf mois à peine, près de la moitié du budget quinquennal du programme en question a été dépensé, de sorte que Québec a dû le suspendre.

Plus de subventions, plus d’exportations

Les subventions ont contribué à faire bondir les statistiques d’IQ en matière d’exportations.

En 2022-2023, IQ juge avoir facilité pour 3,1G$ de ventes à l'extérieur du Québec, contre 2G$ l’année précédente. De ces exportations, 1,1M$ «ont découlé d’un soutien financier» [subventions] en 2022-2023, lit-on dans le plus récent rapport annuel d’IQ. Le chiffre comparable était de 528M$ en 2021-2022.

C’est donc dire que les subventions ont contribué pour 52% de la hausse des exportations que s’est attribuée IQ en 2022-2023.

«Nos gens ne font pas de lien entre “ok, je vais faire plus de volume, je vais avoir plus de boni”. Aujourd’hui, on ne note pas ce comportement-là», a martelé M. Settano.

«Je ne suis pas inquiet, là-dessus [d’observer un] comportement on pourrait dire pervers [de la part d’un] employé. [De dire] globalement, on appelle le gouvernement pour pouvoir autoriser une plus grosse enveloppe [de subventions] pour pouvoir faire plus de contributions [aux entreprises] pour qu’on ait plus de volume», a-t-il conclu.