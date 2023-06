Les traîtres: Karine Vanasse animera une téléréalité sur Noovo et CTV

La comédienne Karine Vanasse animera la téléréalité Les traîtres sur Noovo ainsi que son pendant anglophone sur CTV, baptisé The Traitors: Canada.

Adaptée de la série américaine The Traitors, elle-même tirée du succès néerlandais De Verraders, la téléréalité Les traîtres carburera aux mensonges et aux coups bas.

Bell Média, qui exploite Noovo et CTV, n’a pas précisé quand les deux émissions seront tournées et diffusées, ces informations devant être divulguées ultérieurement, a-t-on indiqué à l’Agence QMI.

«Je suis très fière de participer aux versions québécoise et canadienne de ce concept qui fait son arrivée chez nous, a souligné Karine Vanasse. L'équipe autour de la production et le ton rassembleur du jeu m'ont vite convaincue de plonger dans cet univers avec eux!», a-t-elle dit, mardi, dans un communiqué.

C’est l’acteur Alan Cumming (The Good Wife) qui a piloté la première saison diffusée cet hiver aux États-Unis.

Selon le concept, 18 étrangers sont réunis dans un manoir et accomplissent des missions en groupe pour remporter des lingots afin de constituer leur cagnotte commune, qui pourrait atteindre jusqu'à 100 000$. Mais attention, certains d’entre eux sont des traîtres qui tenteront de saboter le groupe et d’«éliminer» un fidèle chaque soir dans le but de remporter le magot, sans avoir à le partager avec trop de concurrents.