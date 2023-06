Marie Soleil Dion prend les commandes de «L’amour est dans le pré»

La téléréalité agricole L’amour est dans le pré change encore d’animatrice. Après Marie-Ève Janvier et Katherine Levac, ce sera au tour de la comédienne Marie Soleil Dion d’accompagner les participants lors de la 12e saison.

Les tournages, qui se dérouleront au cours des prochains mois, déboucheront sur la prochaine mouture, qui sera diffusée l’hiver prochain sur Noovo.

«Je suis probablement la plus grande fan de L’amour est dans le pré, et ce, depuis la première année, a dit Marie Soleil Dion, dans un communiqué. J’adore m’attacher aux participants et participantes et juste espérer les voir tomber en amour! J’ai tellement hâte de les accompagner dans leur aventure, qui pourra peut-être changer leur vie à jamais!»

Noovo présente aussi la comédie Contre-offre, dont Marie Soleil Dion est l’une des vedettes principales depuis quatre saisons. On verra aussi la comédienne dans la nouvelle série FEM d’Unis TV.