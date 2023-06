Nigeria: une attaque suicide jihadiste tue plusieurs soldats

Plusieurs soldats nigérians ont été tués dans une attaque suicide revendiquée par la branche ouest-africaine du groupe État islamique au cours d'intenses combats dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris mardi auprès de trois sources sécuritaires.

Des militaires nigérians sont tombés vendredi après-midi dans une embuscade tendue par des membres du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) près du village de Metele, dans l'État du Borno, ont affirmé les sources.

De violents combats ont éclaté entre les deux camps jusqu'à ce qu'un jihadiste fasse exploser son véhicule au milieu des soldats, ont-elles ajouté.

« Nous avons perdu plusieurs hommes dans la bataille féroce avec les terroristes de l'Iswap à la suite d'un attentat-suicide à bord d'un véhicule », a déclaré une source sécuritaire.

« Je ne peux pas donner de bilan précis, mais les pertes sont importantes », a-t-elle expliqué.

Le convoi militaire se rendait dans la ville d'Arege pour livrer des vivres aux soldats qui combattent les jihadistes dans la région, ont indiqué les sources qui ont demandé à ne pas être identifiées car elles ne sont pas autorisées à s'exprimer sur l'incident.

« Les soldats se sont vaillamment battus et prenaient l'avantage lorsqu'un kamikaze a fait exploser son véhicule bourré d'explosifs au milieu des soldats, tuant un grand nombre d'entre eux », a affirmé une deuxième source.

Dimanche, l'Iswap a revendiqué l'attaque, selon SITE Intelligence, qui surveille les activités jihadistes dans le monde.

L'Iswap, cité par SITE, a affirmé qu'un de ses combattants avait fait exploser son véhicule chargé d'explosifs, « tuant et blessant au moins 20 éléments ».

Né d'une scission avec Boko Haram en 2016, l'Iswap est devenu le groupe dominant dans la région du lac Tchad.

Son bassin, qui étire ses rives entre le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, est une vaste étendue d'eau et de marécages où les deux groupes jihadistes ont installé des repaires sur d'innombrables îlots.

Depuis l'insurrection jihadiste en 2009, le conflit a fait plus de 40 000 morts et deux millions de déplacés au Nigeria, et déclenché une grave crise humanitaire, selon l'ONU.

Le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, investi fin mai à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique et de la première économie du continent, est confronté à de multiples défis en matière de sécurité.

Il a promis de faire de la lutte contre l'insécurité « sa priorité absolue », tout comme ses prédécesseurs.