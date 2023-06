Permettons aux nudistes de travailler tout nus!

Selon les adeptes de la théorie du genre, il faudrait arrêter d’assigner un genre aux enfants, car le genre n’est pas naturel, c’est une «construction sociale».

Il n’y aurait pas, dans la nature, de «masculin» et de «féminin».

Cette façon de diviser les êtres humains en deux camps serait artificielle, imposée par la société.

Il faudrait laisser les enfants libres de choisir leur genre – ou, encore mieux, de ne pas en choisir.

LES FESSES À L’AIR !

Mettons que le genre est en effet une construction sociale.

Qui nous dit que les constructions sociales doivent à tout prix être déconstruites? Effacées?

L’idée de s’habiller lorsqu’on sort de chez soi est une construction sociale!

Nous ne sommes pas venus au monde avec des vêtements sur le dos, à ce que je sache...

Est-ce à dire qu’on devrait laisser le choix aux gens de s’habiller ou pas lorsqu’ils vont travailler?

Qu’on ne devrait pas «imposer» aux nudistes une norme sociale qu’ils rejettent et qui va à l’encontre de leur volonté, de leur désir?

Devrait-on avoir des bureaux pour «tout nus» et des bureaux pour «habillés» afin de respecter la diversité?

Comme les toilettes pour «hommes», pour «femmes», pour «trans» et pour «non-binaires»?

Devrait-on permettre aux enfants qui le désirent d’aller à l’école les fesses à l’air?

Sous prétexte qu’il ne faut pas les brimer?

Qu’il faut les laisser libres?

La vie en société est faite de milliers de normes sociales non écrites.

Faut-il toutes les déconstruire?

On peut se promener en maillot sur le bord d’une piscine, mais on ne peut pas se balader en sous-vêtements dans la rue.

C’est une norme sociale.

C’est totalement et complètement arbitraire.

Car entre vous et moi, quelle est la différence entre un maillot et un sous-vêtement? Il n’y en a pas!

Pourtant, cette norme sociale est acceptée par tout le monde en Occident.

Faudrait-il la jeter aux poubelles?

Permettre aux hommes de se promener en bobettes?

Aux policiers de porter du rouge à lèvres?

Aux lecteurs de nouvelles de porter une robe?

LA TERRE N’EST PAS RONDE!

C’est drôle, quand on y pense: les gens qui veulent déconstruire les normes sociales occidentales sont les mêmes qui défendent le voile islamique!

Or, c’est une norme sociale!

Imposée aux femmes par un régime patriarcal!

Pourquoi cette norme sociale hyper discriminatoire et hyper liberticide serait-elle acceptable?

Mais pas le fait de faire porter des pyjamas bleus à des petits garçons et roses à des fillettes?

Plus on gratte, plus on se rend compte que la «théorie du genre» est une vaste fumisterie, remplie d’incohérences, d’absurdités et de contradictions.

Malheureusement, cette fumisterie est maintenant prise au sérieux par nos musées, nos écoles, nos universités, nos institutions gouvernementales.

Jamais une idée manquant autant de sérieux et aussi dépourvue de base scientifique n’est entrée aussi vite dans nos institutions!

Ça fait peur...

Pour moi, dire qu’il n’y a plus de femmes, mais uniquement des «individus menstrués et dotés d’un utérus», c’est aussi inquiétant que si nos universités acceptaient demain matin d’enseigner que la Terre est plate...