Découvrez quelles seront les chansons de l’été

Quelles seront les chansons qui berceront nos belles soirées d’été? 80’s de FouKi, Calm Down de Rema et Selena Gomez et plusieurs pièces latines selon trois directeurs de la programmation de radios québécoises.

Il s’agit d’une deuxième chanson en 2 ans pour FouKi qui était numéro un l’an dernier avec Bijou. Le rappeur montréalais partageait le palmarès avec Gros Big (Camping).

Chansons québécoises

FouKi, 80’s

«C’est une toune qui s’écoute très bien sur une terrasse avec un Pina Colada, lance en riant Éric Martel animateur au 6 à 6 et directeur musical à CKOI. Chez nous, FouKi a un gros avantage au niveau de la réaction. C’est une toune marquante de l’été.» Celui qui vogue d’un succès à l’autre depuis quelques années, visite ici les années 80 tout en gardant un son unique et bien moderne.

Ariane Moffatt, Nuit magique

«Catherine Lara a connu un succès phénoménal en 1986 avec cette chanson, particulièrement au Québec. Ariane Moffatt lui donne sa touche magique et bien à elle, ce qui lui offrira une seconde vie très enthousiasme au cours de l’été 2023», explique Vincent Garneau, directeur musical Bell Media (Rouge, Énergie).

Clay Scott, Masterpiece

Le vidéoclip est composé de scènes se déroulant à la plage, sur les rochers, dans les vagues, parmi les fleurs et sous le soleil: exactement là où on a envie d’être en écoutant cette pièce joyeuse, dansante et lumineuse issue de la collaboration entre Jay Scøtt et Mike Clay. Un choix indéniable pour John Pedulla, directeur de la programmation WKND 91.9 FM.

Statzz, Comme avant

John Pedulla voit également cette pièce de Stratzz devenir l’une des chansons de l’été. Il faut dire qu’au-delà de la mélodie festive, les paroles abordent l’insouciance de la jeunesse rappelant à plusieurs leurs plus belles vacances. «J’aimerais savoir comment m’amuser comme avant, comme avant, comme avant. On pourrait se rejoindre sur la rue Saint-Laurent, comme avant.»

Dominique Hudson – Siempre Para ti

Alliant français et espagnol, musique pop et latine, cette pièce de Dominique Hudson prouve que l’auteur-compositeur-interprète québécois «détient la recette pour fabriquer des mélodies remplies de soleil». «À mi-chemin entre l’hymne de stade et les danses latines sensuelles, elle nous entraîne sur les routes de l’été avec le sourire aux lèvres», explique Vincent Garneau.

Chansons anglophones

Du côté des États-Unis, Billboard place Calm Down de Rema et Selena Gomez, et Eyes Closed d’Ed Sheeran dans son palmarès estival. Le magazine américain ajoute Players de Coi Leray, Last Night de Morgan Wallen et Boy’s a Liar, Pt. 2 de PinkPantheress & Ice Spice. Quant à Flowers de Miley Cyrus, elle trône toujours en tête du Summer 2023 Top Party Hits de Spotify.

Voici, selon nos experts, ce qui tournera du côté de la musique anglophone (et espagnole) dans nos radios québécoises; un an après que les pièces de Willy William (Trumpeta), Farruko (Pepas) et Camilla Cabello et Ed Sheeran (Bam Bam) ont pimenté notre été 2022.

Rema et Selena Gomez, Calm Down

Les deux directeurs musicaux parlent d’une «grosse chanson» lorsqu’il est question de cette pièce mettant en vedette l’ultrapopulaire Selena Gomez et le chanteur nigérien Rema. «Assurément LE succès du printemps et de ce début d’été, affirme Vincent Garneau. Réussira-t-il à persister et briller jusqu’au mois d’août avec la même intensité? À voir. Mais pour l’instant, aussitôt que j’entends une note de cette chanson... je ne peux m’arrêter de l’écouter avant la fin.»

Marshmello & Farruko, Esta Vida et Marshmello & Manuel Turizo, El Merengue

Marshmello a lancé ces deux offrandes «très efficaces» aux stations presque en même temps. «Ces deux chansons ont eu des réactions super rapides, explique le directeur musical de CKOI, Éric Martel. J’ai rarement vu autant d’engouement, chez nous, pour ce genre musical. Je pense qu’on a vraiment besoin de soleil au Québec!»

Ayra Starr, Rush

«Il y a une vague de tounes d’été cette année, dit Éric Martel. Cette chanson d’afrobeats est celle qui réagit le plus ces dernières semaines et elle est là pour rester, je crois.»

Dua Lipa, Dance The night

Un refrain très accrocheur, la signature Dua Lipa et une place sur la trame sonore du très attendu film Barbie: tous les ingrédients sont là pour que la chanson Dance the Night soit l’une des plus jouées à la radio cet été, estime Vincent Garneau.

Preston Pablo, For Keeps

«Couplets très entraînants, refrains hyper accrocheurs...notre tête suit invariablement le rythme tout au long de la chanson. Peut-être pas LE succès de l’été, mais il sera assurément l’un des plus populaires», poursuit le directeur musical de Rouge et Énergie.

Miley Cyrus, Flowers

Rapidement devenue le chant emblématique des femmes fortes pouvant «s’acheter des fleurs toutes seules» depuis sa sortie en janvier dernier, la pièce Flowers reste bien positionnée dans les palmarès radiophoniques. On l’entendra encore pendant toute la saison chaude, croit John Pedulla. Idem pour la douce Eyes Closed, d’Ed Sheeran, lancée à la fin mars, mais toujours aussi populaire.