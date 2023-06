Soirée hommage Québecor 2023: Monique Miller et Serge Fiori honorés pour l’ensemble de leur carrière

La comédienne Monique Miller et l’auteur-compositeur-interprète Serge Fiori ont été honorés lors de la Soirée hommage Québecor 2023, qui était de retour mardi soir au chalet du mont Royal, à Montréal.

Cette huitième édition, tenue en présence de 400 personnes issues du milieu des arts et du monde des affaires, a ainsi déroulé le tapis rouge à ces deux artistes qui ont marqué, chacun à sa façon, l’écosystème culturel québécois.

PHOTO D'ARCHIVES, MARTIN ALARIE

Un Prix Hommage Québecor leur a été remis, distinction s'accompagnant d’une bourse de 50 000 $.

«Notre culture fait écho à ce que nous sommes. Elle nous permet de savourer et de faire prospérer notre langue, de nous remémorer notre histoire, d’imaginer notre avenir. Elle porte et fait rayonner la singularité du Québec, en chacun de nous et à travers le monde. Monique Miller et Serge Fiori, vous avez significativement contribué à façonner le paysage culturel du Québec. À travers vos œuvres, nous nous reconnaissons et nous nous rejoignons; nous appréhendons ce que signifie être Québécoise et Québécois. Merci et bravo», a déclaré le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

La Soirée Hommage Québecor a auparavant salué l’exceptionnel apport de Denise Boucher, André Brassard, Renée Claude, Marcel Dubé, Louise Forestier, Patsy Gallant, Claude Gauthier, Andrée Lachapelle, Raymond Lévesque, Monique Leyrac, Janine Sutto, Armand Vaillancourt et Gilles Vigneault.