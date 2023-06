Trafic de cocaïne: deux personnes arrêtées et cinq recherchées dans une vaste opération policière

Une vaste opération menée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a permis l’arrestation de deux hommes en lien avec un présumé réseau de trafic de cocaïne tandis que cinq autres suspects sont recherchés.

Selon les informations des autorités, le présumé réseau avait des activités au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador. Michael Duguay-Hallé, 37 ans, et William Thomas Webber, 42 ans, ont été arrêtés mardi et devraient comparaitre mercredi au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Ils pourraient faire face à des accusations de trafic de cocaïne et de complot.

Trois autres suspects, originaires de Laval, sont également visés par un mandat d’arrestation pancanadien. Il s’agit de Benoit David, 52 ans, Adham Haouili, 41 ans, et Judith Zayas-Bazan, 56 ans. La GRC a indiqué dans un communiqué que M. David et Mme Zayas-Bazan pourraient également faire face à des accusations de possession illégale d’arme à feu.

«L'enquête démontre que la cocaïne aurait été transportée à bord d'un hydravion des régions de Toronto et de Montréal vers Saint-Jean de Terre-Neuve. L'aéronef a été saisi, de même que 10 kg de cocaïne, trois armes à feu et une somme d'environ 32 000 $», peut-on aussi lire dans le communiqué.