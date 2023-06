«Transformers: le réveil des bêtes»: un nouveau volet qui n'a que très peu à offrir

Ce n’est pas parce que la franchise Transformers prend un nouveau cap avec cet antépisode que les neurones sont sollicités.

On ne le sait que trop bien, depuis 2007, la version cinématographique de Transformers ne brille que par la quantité d’effets spéciaux à l’écran... et avant ce Transformers: le réveil des bêtes, par la petitesse des vêtements des personnages féminins.

Ici, le long métrage s’ouvre sur une bataille opposant Optimus Prime (voix de Peter Cullen en version originale) et ses Autobots alliés aux Maximals – ici, des animaux comme gorilles, des jaguars ou des rhinocéros – aux Terrorcons. Quelques millions d’années plus tard, on se retrouve à Brooklyn, en compagnie de Noah Diaz (Anthony Ramos), un ancien militaire à la recherche d’un emploi afin d’aider sa mère (Luna Lauren Vélez) et son jeune frère malade (Dean Scott Vazquez). Dans le même temps, Elena (Dominique Fishback), une employée d’un musée, tombe sur une étrange statuette qui pourrait livrer le secret de la clé qu’il faut aux Autobots pour retourner sur Cybertron.

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES

Dès les premières minutes de cette superproduction au budget de 200M$ US, où les humains cèdent trop souvent la place aux effets spéciaux, on est parfaitement conscient de deux choses: d’abord, il y a des dialogues uniquement parce que le cinéma est parlant depuis 1927 et deuxièmement, l’intrigue est tellement légère qu’on devine la fin du film en moins d’une minute.

Oui, les 127 min passent donc lentement – surtout quand le réalisateur Steven Caple Jr. pense à nous montrer les robots au ralenti –, mais tout n’est pas à jeter dans ce long métrage.

La trame sonore – à laquelle a collaboré le rappeur Nas, pour ne citer que lui – insuffle un entrain plus que nécessaire. On aime également que les cinq scénaristes (eh oui) aient donné à la protagoniste féminine un rôle autre que celui de faire-valoir sexy, que Michelle Yeoh fasse la voix d’un Maximal, qu’il y ait enfin des robots féminins (oui, il était plus que temps) et que l’ensemble s’adresse à un public beaucoup plus familial que par le passé. Mais c’est bien tout.

Note : 2 sur 5