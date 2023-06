Un médecin anglais accusé d’avoir mis du sperme dans le café d’une mineure

Un médecin de Taunton au Royaume-Uni a été accusé d'agression sexuelle pour avoir offert à répétition, sur une période d’un an, des tasses de café contenant son sperme à une jeune victime mineure.

«[La victime] avait de bonnes raisons d'être méfiante, car il y avait une substance dans son café qui n'avait aucune raison d'être là. [...] En ajoutant du sperme au café, il a tenté de l'engager dans une forme d'activité sexuelle – en ingérant son sperme», a martelé lundi le procureur de la couronne Richard Posner, à l’ouverture du procès du Dr Nicholas John Chapman, selon «The Daily Mail».

Le médecin de 55 ans était présent devant la cour de la Couronne de Gloucester pour répondre à des accusations d’avoir tenté de forcer une femme, âgée de 16 ans ou plus, à livrer à une activité sexuelle sans son consentement, a rapporté le média britannique.

C’est vers la fin de 2020 que la victime, dont l’identité est protégée par la cour, aurait remarqué une substance gluante dans son café après avoir pris une gorgée et recracher le tout en raison d’un goût salé.

«Elle a versé le reste dans l'évier et a vu une substance épaisse et visqueuse entrer dans l'évier. Elle savait juste que c'était quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Elle n'a pas pensé un seul instant que cela aurait pu être du sperme», aurait poursuivi Me Posner.

Les six ou sept fois suivantes, s’échelonnant sur un an, elle aurait directement versé le contenu du café dans l’évier, y trouvant encore la substance visqueuse. Ce n’est qu’au bout d’un moment qu’elle aurait compris ce qui pouvait bien se trouver dans son café, remarquant une petite fiole.

Elle aurait alors attendu le prochain café pour prendre des photos, congeler l’échantillon et se rendre à la police avec ses trouvailles.

De son côté, le médecin aurait nié toutes les accusations, indiquant plutôt qu’il se serait masturbé dans les toilettes et n’aurait peut-être «pas lavé ses mains», toujours selon la couronne.

«Il n'a pas fait de café le 13 septembre et nie avoir mis quoi que ce soit dans son café à tout moment et ne sait pas qui l'a fait. Il n'a pas altéré son café – et ne peut que supposer que quelqu'un d'autre l'a fait comme une farce», a de son côté indiqué la défense, Me Virginia Cornwall, précisant que le quinquagénaire n’avait aucun intérêt sexuel vis-à-vis la victime.