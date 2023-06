Une fresque éphémère au pied du mont Royal promeut l’unité

Une impressionnante fresque éphémère de l’artiste français Saype crée beaucoup de curiosité depuis son dévoilement lundi, au pied du mont Royal.

Située au carrefour de l’avenue du Parc et du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, l’œuvre produite en sept jours s’inscrit dans la tournée mondiale Beyond Walls de Saype, lui qui crée des fresques géantes sur des canevas naturels à l’aide d’une peinture entièrement biodégradable, faite de pigments naturels à base de charbon de bois et de craie, a-t-on précisé.

PHOTO FOURNIE PAR SAYPE

Lancée en 2019, Beyond Walls vise à relier plus de 30 villes de la planète afin de faire la promotion de l’unité, alors que «le monde se polarise» de plus en plus, selon l’artiste, qui a choisi la métropole et le Festival Mural comme étape de son périple.

«Je suis intimement convaincu que c’est ensemble que l’humanité pourra répondre aux différents défis qu’elle devra surmonter», a déclaré Saype.

«Nous sommes tellement heureux de présenter l’œuvre de Saype au public montréalais à l’aube de la 11e édition du Festival. Ce type de projet est une première au Canada et un symbole de l’impressionnante capacité de l’art urbain à innover pour transformer des espaces publics!» a dit le président et directeur créatif du Festival Mural, Nicolas Munn Rico.

Le Festival Mural se déroulera du 8 au 18 juin. Plus d’info sur le festival est disponible en ligne.