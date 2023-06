Ville de Québec: Gosselin et Boucher coprésideront le comité sur la mobilité

Les conseillers municipaux, Jean-François Gosselin et Marie-Pierre Boucher, vont coprésider le futur comité sur la mobilité dont le mandat a été élargi et qui devra livrer ses conclusions au début 2025, a appris le Journal.

Comme le Journal le révélait la semaine dernière, le conseiller indépendant Gosselin a demandé – et obtenu - la présidence de ce comité. Il sera toutefois accompagné dans cette tâche par Mme Boucher, conseillère municipale appartenant au parti politique du maire de Québec, Bruno Marchand.

Outre ces deux élus, le comité comprendra quatre autres conseillers municipaux – Bianca Dussault (indépendante), Steeve Verret (Québec forte et fière), Louis Martin (Québec d’abord) et Maude Mercier Larouche (Québec forte et fière) - ainsi que le professeur adjoint à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (ÉSAD) de l’Université Laval, Dominic Villeneuve.

Mandat élargi

Initialement le comité devait s’attarder à la façon d’améliorer la mobilité dans la Couronne Nord de Québec. Or, dans une lettre de mandat signée du maire Marchand et obtenue par Le Journal, on apprend que ce mandat a été élargi.

«Après consultation, j’ai décidé d’en élargir un peu la portée pour l’étendre à la périphérie de Québec, c’est-à-dire à tous les secteurs dans lesquels l’offre de mobilité est la plus restreinte – et dont où les citoyens de tous âges sont les plus dépendants à l’automobile individuelle», y lit-on.

Trois objectifs

Le futur comité sur la mobilité aura trois objectifs : Établir un portrait de la situation dans la Couronne Nord de Québec, identifier les cibles concrètes à atteindre pour que l’offre de mobilité soit satisfaisante pour les citoyens de la périphérie et proposer des actions à court terme (un à deux ans), à moyenne terne (deux à cinq ans) et à long terme pour atteindre ces cibles.

Le maire Marchand souhaite que le comité puisse se réunir une première fois avant l’été.

Il espère pouvoir recevoir les résultats de son travail «par étapes» au cours de l’année 2024 et obtenir les conclusions au début 2005 «en tenant idéalement compte des résultats de l’enquête origine-destination qui a été annoncées récemment par le ministère des Transports», écrit Bruno Marchand.

