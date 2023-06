Ville de Québec: pas de retard dans le calendrier du tramway... pour le moment

Même si la Ville de Québec ne déposera le dossier d’affaires du tramway au gouvernement Legault qu’au début juillet, Bruno Marchand a assuré qu’il n’y a pas - pour le moment - de retard appréhendé dans le calendrier du mégaprojet.

C’est ce que le maire de Québec a fait savoir, mardi en fin de matinée, lors d’un impromptu de presse précédant le conseil municipal de 14h.

« Aujourd’hui, il [le calendrier] tient toujours. Il y a des risques que ça bouge, mais aujourd’hui je vous dis qu’il tient. S’il ne tient pas, je vais vous informer », a-t-il laissé tomber.

Prévu initialement pour la fin mai, le dépôt du dossier d’affaires ne se fera finalement qu’au début juillet. Mais, aux yeux du maire, cet élément est « minime » voire » « marginal » dans l’équation.

Vers un été « très mouvementé »

S’il y a un risque lié au respect des délais, il serait davantage lié aux négociations actuelles qui sont menées dans le cadre du volet « infrastructures » du processus d’approvisionnement, a-t-il affirmé.

« S’il y a quelque chose qui rajoute ou ne rajoute pas des délais, ce ne sera pas tant le dossier d’affaires (...) Ce qui va rajouter des délais, c’est beaucoup plus l’ensemble des discussions qu’on a avec les consortiums qui vont nous amener à des propositions finales (...) C’est ça qui oriente l’échéancier », a-t-il insisté.

Le maire Marchand a répété que sa priorité est « d’avoir le meilleur coût dans le contexte. Ce n’est pas bar ouvert. Et dans les délais qu’on souhaite ».

Le dépôt des propositions techniques et financières des consortiums pour le volet « infrastructures » est attendu en plein été, aux mois de juillet et d’août. C’est d’ailleurs ce qui a fait dire au maire que l’été 2023 sera « très mouvementé » et que le portrait d’ensemble du mégaprojet devrait s’affiner à partir de ce moment-là.

Selon le calendrier actuel, les travaux du tramway doivent débuter au printemps 2024 et sa mise en service est prévue pour 2029.

La semaine dernière, les oppositions à l’hôtel de Ville ont exprimé leurs craintes quant à de possibles nouveaux retards pour le tramway.