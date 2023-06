BEAUDOIN Alphonsine Lafontaine



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mardi 23 mai 2023, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée madame Alphonsine Lafontaine, épouse de feu Gérard Beaudoin, fille de feu Joseph Lafontaine et de feu Alexina Gourde. Elle demeurait à Lac-Etchemin et autrefois à St-Cyprien. Madame Alphonsine Lafontaine sera exposée à lale jeudi 8 juin en soirée de 19h à 21h ainsi que vendredi, jour de la liturgie, à compter de 9h.du même endroit de là au cimetière de Saint-Cyprien. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Marcel (Carole McDuff), feu Roger, feu Gisèle, feu Daniel, Marielle (Michel Fillion), Benoit (Sylvie Bilodeau), Marius (Linda Beaudoin) et feu Roch; ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants; son ami : Paul Larochelle. Elle était la soeur de : feu Lucienne (feu Antoine Gagnon), feu Marie-Ange (feu Romain Brousseau), feu Joseph (feu Françoise Drouin), feu Jeanne (feu Louis-Philippe Beaudoin), feu Jeannine (feu Rosaney Nadeau, feu Guildor Baillargeon, Marc-André Lecavallier) et Yvette (feu Roland Audet). Elle était la belle-soeur de : feu Rosa (feu Napoléon Deblois), feu Alphonse (feu Alexandra Pépin), feu Florida (Louis-Philippe Dea), feu Adolphe (feu Jeannine Lagrange), feu Robert (feu Marie-Irène Lapointe), feu Louis-Philippe (feu Jeanne Lafontaine), feu Donat (feu Rose-Alma Hamel), feu Yvonne (feu Camille Deblois), feu Léopold (Denise Hamel), Léonard, feu Gédéon (feu Louisa Lamontagne) et feu Lucien (Simone Ruel). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel de l'Hôpital de Saint-Georges ainsi qu'au personnel du Belvédère du Lac de Lac-Etchemin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Kateri-Tekakwitha (pour la communauté de Lac-Etchemin), 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin, G0R 1S0.