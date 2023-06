Beaucoup d’immigrants travaillent en anglais même s’ils ont étudié au Québec

Les personnes qui n’ont jamais mis les pieds au Québec avant d’immigrer utilisent davantage le français au travail que ceux qui y ont travaillé ou étudié avant d’être admis.

C’est l’un des constats que dresse le Commissaire à la langue française, Benoit Dubreuil, dans son premier rapport annuel, déposé mercredi au parlement.

Selon des données de Statistiques Canada extraites par le commissaire, seulement 55,2% des personnes qui ont eu un permis d’étude et un permis de travail avant d’être reçu comme immigrant au Québec parlent le plus souvent le français avec leurs collègues.

À titre de comparaison, la langue de Molière est utilisée de façon prédominante par près de 64% des immigrants économiques qui sont admis chez nous sans avoir eu ces permis. Et chez les demandeurs d’asile, la proportion est encore plus élevée, alors que près du deux tiers utilisent principalement le français au travail.

Au contraire, les immigrants ayant étudié au Québec sont nombreux (34,8%) à travailler principalement en anglais, un signe que le marché du travail québécois peut être un milieu de francisation ou d’anglicisation.

Et quand on regarde l’usage du français au travail selon le type d’immigration, on voit dans le rapport de M. Dubreuil qu’elle est presque la même chez les immigrants économiques (62,2%) que chez les réfugiés (59,3%) et ceux qui arrivent ici via le programme de regroupement familial (60,3%).

«Cette situation mérite un examen attentif, considérant la forte augmentation, au cours des dernières années, du nombre de travailleurs étrangers temporaires et d’étudiants étrangers, ainsi que la volonté d’une part importante de ces personnes d’obtenir la résidence permanente», a écrit M. Dubreuil dans son rapport.

Quelques constats du Commissaire à la langue française

- La proportion de la population ayant uniquement le français comme langue maternelle et comme langue d’usage à la maison poursuit son recul, notamment dans la région de Montréal.

- Alors que le français recule, l’anglais dans la sphère privée progresse et n’est pas affecté négativement par la croissance rapide de l’immigration.

- Environ 60% de la population immigrante fonctionne de façon prédominante en français au travail et dans la sphère publique.

- L’anglais demeure beaucoup plus présent au sein de la population immigrante qu’au sein de la population non immigrante.

- La situation du français n’est pas davantage favorable chez les personnes ayant immigré récemment que chez celles établies depuis plus plusieurs années. Alors qu’une amélioration avait été observée entre 2001 et 2015, la période 2016-2021 a été marquée par un recul du français au profit de l’anglais.

- Le fait d’avoir effectué ses études postsecondaires en anglais est étroitement lié à l’utilisation prédominante de l’anglais sur le marché du travail et dans l’espace public.

- Le choix du français par rapport à l’anglais continue de varier de manière considérable en fonction du pays de naissance des personnes immigrantes.

Plus de détails à venir...