«Ça me rend nerveux»: course contre la montre pour protéger une usine pleine de mazout à Lebel-sur-Quévillon

C’est le branle-bas de combat pour protéger une usine pleine de produits chimiques et de combustibles à Lebel-sur-Quévillon, où le risque d’une catastrophe environnementale fait faire de l’insomnie au maire.

«Il y a l’usine Nordic Kraft où il y a beaucoup de mazout. Donc c’est très important que les gens ne retournent pas en particulier à Lebel-sur-Quévillon», a demandé ce matin le premier ministre François Legault.

Il y a quelques jours, la petite ville du Nord-du-Québec a frôlé la catastrophe alors qu’un feu de forêt est passé à seulement 500 mètres de ce site industriel, où sont entreposés des produits chimiques et d’importantes réserves de mazout.

Ces substances sont nécessaires pour la production de la pâte kraft effectuée à l’usine, qui est utilisée pour concevoir du papier de toilette.

Au cours des derniers jours, la progression des feux s’est stabilisée, mais la direction de l’usine est loin de crier victoire.

«La situation aujourd’hui elle est stable. Il y a une certaine sérénité, mais cette sérénité peut être extrêmement traître», laisse tomber au bout du fil Frédéric Verrault, directeur exécutif, développement corporatif à Chantiers Chibougamau, la société qui possède l’usine.

Les autorités ont entre autres à l’œil un autre feu en provenance du nord qui dirige tranquillement vers la municipalité, évacuée depuis vendredi dernier.

«On a l’expérience des feux de forêt depuis une décennie et on sait à quel point une accalmie n’est pas gage d’une fin de menace. Seulement la pluie peut nous apporter ça», ajoute M. Verrault.

Un «blitz» pour la protéger

La SOPFEU a priorisé l’usine Nordic Kraft ainsi que la communauté de Lebel-Sur-Quévillon dans son travail de protection au cours des derniers jours.

«On a installé des asperseurs qui font de l’humidité tout autour du bâtiment. On a aussi enlevé la végétation autour des bâtiments», fait savoir Mélanie Morin, agente de prévention et de communications.

Depuis hier, un véritable «blitz» s’est d’ailleurs mis en branle pour élargir la bande de protection autour de l’usine, sur laquelle huit opérateurs de machinerie travaillent sans relâche, indique M. Verrault.

«La priorité, ce n’est pas de sauver les 4 murs de l’usine et les équipements, précise-t-il. Ça se remplace. Mais un écosystème, ça ne se remplace pas. Il faut prioritairement éviter qu’il y ait une problématique qui découle en enjeu environnemental.»

Le maire n’en dort pas la nuit

De son côté, le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, admet qu’il est seulement capable de dormir deux heures par nuit depuis quelques jours, anxieux face à la possibilité que le feu atteigne l’usine.

«Il ne faut pas que ça arrive, souffle-t-il, en entrevue avec Le Journal. Ça me rend nerveux.»

Photo tirée de la page Facebook de Lebel-sur-Quévillon

Il implore à son tour ses citoyens de ne pas revenir dans la ville.

«On a beaucoup d’appels dans la journée. Les gens voudraient venir chercher des choses. On ne peut pas. Moins on a de gens, plus le travail est facile.»

-Avec Marc-André Gagnon, Bureau parlementaire