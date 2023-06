BRILLON, Aurèle



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 19 mai 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Aurèle Brillon, époux en premières noces de feu madame Lise Duguay et en deuxièmes noces de madame Aline Thibodeau. Il était le fils de feu madame Lianne Côté et de feu monsieur Albert Brillon. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Aline, il laisse dans le deuil sa fille Sylvie Brillon (feu Louis Thériault), sa petite-fille Aurélie Thériault Brillon (Pier-Olivier Morin). Il était le père de feu Richard. Il laisse également dans la tristesse de son départ ses sœurs Gisèle (feu Jean-Marie Désilets), Janine (feu Godefroy Beaulieu), Réjane (feu Normand Jacques), Hélène, Claire (Claude Anctil), Diane (Normand Bernard), son frère Jean-Guy (feu Doreen Connelly), sa belle-sœur Andrée Duguay, son beau-frère Gérard Duguay (Jocelyne Desjardins) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il était le frère de feu Ronald et feu Roger.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.