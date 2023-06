Charlotte Cardin se dévoile sur la pochette de son album «99 Nights»

C’est le 25 août que sera lancé 99 Nights, le deuxième opus de Charlotte Cardin. La chanteuse vient de dévoiler la pochette – sur laquelle on peut la voir complètement nue – sur son compte Instagram.

«Un chaos créatif, un été sans sommeil et un cœur débordant d'émotions ont conduit à celui-ci. 99 Nights, mon deuxième album, sort le 25 août. J'ai hâte que vous l'entendiez tous», écrit Charlotte Cardin, en anglais, dans sa plus récente publication sur Instagram.

L’auteure-compositrice-interprète de 28 ans titille ses 443 000 abonnés depuis plusieurs semaines au sujet de ce nouvel album à venir. Elle s’y est prise à coups de publications sur les réseaux sociaux, de courts extraits inédits et de sorties musicales avec les pièces Confetti et Looping.

Les 12 titres du disque se trouvent d’ailleurs sur les plateformes d’écoute. Puppy, Enfer, way Back, Jim Carrey, How High, Somebody First, 99 Nights, Someone I Could Love, Daddy’s a Psycho et Next to You s’ajouteront ainsi aux deux chansons déjà dévoilées.

Il semble que la version française de Confetti, lancée le 5 mai dernier, ne figurera pas sur 99 Nights.