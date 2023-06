Christian Bégin cesse la tournée de son spectacle solo

Christian Bégin reprend du mieux. Pour la première fois depuis l'intervention chirurgicale qu'il a subie en mars, le comédien a donné des nouvelles. Voici le message qu'il a partagé ce matin.

«Montréal, 7 juin 2023

Le 29 mars dernier, suite à un scan providentiel commandé par des maux de tête récurrents, j'ai subi une importante intervention chirurgicale au cerveau. La formidable équipe de neuro-chirurgie du CHUM menée par le plus grand que nature Dr Michel W. Bojanowski a procédé à l'ablation d'une tumeur bénigne mais préoccupante dont la présence exigeait une intervention rapide et un minimum de deux mois d'arrêt de travail.

Tout s'est extrêmement bien déroulé. J'étais entre les mains d'une équipe exceptionnelle et du plus haut calibre, bien entouré, bien aimé et maintenant je suis hors de danger et je me remets sagement et sûrement en selle.

Avec une indicible joie, j’ai repris ma chaise à "Y'a du Monde À ‘Messe" le 31 mai pour les 6 derniers épisodes de notre 7ième saison en plus de tourner en novembre notre Spécial des Fêtes.

Je tiens à remercier affectueusement André Robitaille d'avoir si généreusement accepté de me remplacer le temps de mon absence. Un défi qu'il a relevé -en sommes-nous étonné.e.s?!- avec grâce, élégance et brio.

Merci aussi à Télé-Québec (Nicole Sauvageau, Virginie Langlois), à toute l'équipe de YAMM (Mylène Ferron, Marie-France Bazzo, Annie Spencer) pour votre compréhension et votre indéfectible soutien.

Merci également au public de « fidèles » qui a, lui aussi, fait preuve d'une grande sollicitude à mon égard durant cette éprouvante situation.

J’ai aussi repris avec la même joie les tournages de la 16ième saison de Curieux Bégin. Une saison qui verra son nombre d'épisodes plus que doubler puisque nous tournerons 25 émissions.

Encore une fois, merci à Télé-Québec, Zone 3 (Brigitte Lemonde), Luc Rousseau, producteur dévoué et si accommodant, et à toute l'équipe de réalisation ont fait preuve d'une grande souplesse et d'une grande compréhension et qui m’ont si bienveillamment accompagné.

Reconnaissance infinie aussi à Louis Morissette et Véronique Trépanier de chez KO scène ainsi qu'à toute l'équipe autour de mon spectacle "Les Huit Péchés Capitaux selon Christian Bégin » (René Brisebois, Chantal Lamarre)

Une épreuve comme celle-là invite à la réflexion.

À cet égard, c’est à contre-cœur que j’annonce l’annulation du reste de ma tournée. Une décision difficile pour moi mais commandée par l’exigence que demande un spectacle seul en scène.

Merci à toutes celles et ceux qui ont cru en moi, qui m’ont fait confiance dans ce projet et qui ont acheté des billets témoignant ainsi de leur soutien.

Un merci incommensurable à Maxime Vanasse et à toute l'équipe de chez MVA pour votre inébranlable confiance, votre total respect et votre inconditionnel accompagnement à travers tout ça.

Je vais bien, j'ai la tête pleine de projets et suis vraiment heureux de retrouver le chemin du travail et surtout les gens qui le rendent si nécessaire, stimulant et signifiant. Encore. Plus que jamais.

Merci à toutes et tous, collègues, camarades, ami.es., aimé.e.s, famille, gens du public pour votre immense soutien, votre grande sollicitude et votre rassurante compréhension.

Mon amoureuse qui change TOUT me le dit souvent: "Tu es aimé mon chum!"

Et l'air de rien, ça aide beaucoup, ça donne du souffle, de l'élan, du sens...

Je suis de retour. Toutte va ben été. Morceau par ti-boutte...

Christian Bégin

Merci de respecter qu'aucune entrevue ne sera accordée à ce sujet. »