Comment ramener notre fille de 16 ans à la vraie vie?

Je ne sais pas si parmi vos correspondants il existe quelqu’un qui vit la même chose que nous. Si c’est le cas, j’aimerais qu’il se joigne à vous pour nous donner un conseil pour sensibiliser notre fille à une réalité qui nous blesse son père et moi.

La pandémie a obligé les jeunes à s’enfermer dans leur cocon familial et à se priver de leurs amis(es). Alors ils ont envie de s’éventer à l’extérieur depuis que la vraie vie est recommencée. Mais ça ne veut pas dire de sortir toutes les fins de semaine et de garder leur nez rivé sur leur cellulaire quand ils sont à table avec leurs parents. Comment on peut se faire écouter de notre fille ?

Anonyme

C’est à vous de décréter qu’à table, il n’y a pas de cellulaire permis. Bien des parents le font, alors pourquoi pas vous ? Quant aux sorties, c’est encore à vous de mettre des balises raisonnables. À défaut d’encadrement, les enfants font ce qu’ils veulent. Un appel à Tel-Aide-Parent pourrait vous guider en ce sens : 1 866 329-4223