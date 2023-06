Elle Fanning révèle la raison «dégoûtante» pour laquelle elle n'a pas décroché un rôle à 16 ans

Elle Fanning a révélé la raison « dégoûtante » pour laquelle elle n'a pas obtenu un certain rôle quand elle avait 16 ans.

La star, aujourd'hui âgée de 25 ans, a en effet été jugée « imbai*able » à l'époque. « Je n'ai jamais raconté cette histoire, mais j'essayais de faire un film. Je n'ai pas compris. Je ne sais même pas s'ils ont fini par le faire, mais c'était une comédie père-fille avec un road-trip », a-t-elle raconté lors de la table ronde des actrices de comédie du Hollywood Reporter.

« Je n'ai pas eu de nouvelles de mes agents parce qu'ils ne voulaient pas me dire des choses comme ça. Ce système de filtration est vraiment important, car il y a probablement beaucoup plus de commentaires blessants que ceux qu'ils nous arrivent, mais celui-là m'a touchée, a-t-elle poursuivi. J'avais 16 ans, et une personne a dit : "Oh, elle n'a pas eu la comédie père-fille avec le road-trip parce qu'elle est imbai*able". »

Elle Fanning a ajouté : « C'est tellement dégoûtant. Et je peux en rire maintenant, genre : "Quel porc dégoûtant !" »

Après qu'on lui ait demandé comment elle avait géré ces propos à l'époque, l'actrice de Maléfique a déclaré qu'elle avait toujours été « immensément confiante ». Cependant, elle a reconnu qu'avoir grandi sous le regard du public a été « bizarre ».

« Je regarde des photos de paparazzi de quand j'avais 12 ans et je me dis : "Est-ce une bonne chose de voir un tel miroir de soi à cet âge ?" Je n'ai pas l'impression que ça m'a nui, mais ça m'a définitivement rendue très consciente de moi-même », a-t-elle expliqué.

La sœur cadette de l'actrice Dakota Fanning, a déclaré qu'elle s'était sentie « très protégée » en tant qu'enfant star. Elle Fanning a également ajouté qu'elle avait le même « manager incroyable » depuis qu'elle avait huit ou neuf ans, ayant commencé sa carrière d'actrice à l'âge de trois ans.