For service in English, please wait 34 seconds...

Pour certains, c’est un énième manque scandaleux de respect envers la communauté anglo-québécoise. Pour d’autres, un énième coup d’épée dans l’eau qui ne fera rien pour freiner le déclin du français. De quoi s’agit-il?

Lorsqu’on téléphone pour un service public, un nouveau message explique, en anglais, les «conditions» à respecter dorénavant pour être servi en anglais. Exemple: le 311 de la Ville de Montréal.

Une voix automatisée les liste en anglais tout en précisant qu’elles découlent de la Charte de la langue française. (En fait, ce sont les conditions édictées par la version plus musclée du gouvernement Legault.)

Il faut donc indiquer «de bonne foi» que l’on fait partie d’une des «exceptions» suivantes. Être admissible à une éducation en anglais. Être une personne autochtone. Être un immigrant résidant au Québec depuis moins de 6 mois. Appeler de l’extérieur du Québec. Avoir correspondu avec la Ville de Montréal avant le 13 mai 2021.

Ce message en anglais dure 34 secondes. Un tout petit 34 secondes avant de pouvoir, comme avant, être servi en anglais sans problème. Aucune vérification n’est faite puisque ce droit est reconnu depuis belle lurette.

Si cela ne change rien, alors pourquoi ce nouveau message? Sur le plan politique, le gouvernement caquiste crée l’impression qu’il agit pour renforcer la «voix» française de l’État québécois.

Travail d’équilibriste

L’État et ses municipalités donneront en effet l’exemple en matière d’utilisation publique de la langue officielle du Québec. Mais attention, une subtilité de taille se cache dans la formule.

Tout en disant non au bilinguisme institutionnel, ils réitèrent du même coup le droit des citoyens, dont les Anglo-Québécois, à recevoir des services publics en anglais – aussi une des deux langues officielles du Canada. Ce nouveau message est donc un geste à la fois politique et symbolique.

Considérant la présence au Québec d’une forte communauté anglophone, ce geste, comme il se doit, ne restreint aucunement le droit d’être servi en anglais. Bref, c’est un véritable travail d’équilibriste.

Car même si ce nouveau message ne change rien, il a tout au moins le mérite de rappeler aux citoyens, en anglais, que la Charte de la langue française existe encore...

Ce qui, dans la grande région métropolitaine, est loin de sauter aux yeux. Et encore moins aux oreilles.

Pas de miracle, mais nécessaire

C’est pourquoi, même s’il est nécessaire, ce nouveau message automatisé ne fera pas de miracle. La réalité du déclin du français est nettement plus large et complexe.

Dans la métropole et ses couronnes, l’anglicisation gagne du terrain depuis plusieurs années. Dans l’affichage commercial. La langue d’accueil. Les études supérieures. Les milieux de travail. Les médias sociaux. Etc. C’est comme si la loi 101 n’existait plus.

Que l’État souligne maintenant aux citoyens, en anglais, qu’il existe au Québec une seule langue officielle, est certes une bonne chose. Mais ça ne changera pas grand-chose dans la vraie vie.

Pour obtenir des services publics, le français continuera à être perçu comme un choix parmi d’autres. Ce qui nous propulse au cœur même de la «différence» québécoise.

Celle d’une société qui, avec raison et contrairement à quelques autres provinces pour les francophones, se fait une fierté de garantir des services à la communauté anglophone dans sa langue et pour quiconque le souhaite.

Le libre choix linguistique en cette matière en est donc nécessairement le résultat.

Quoi qu’on en dise, le respect du droit de ses citoyens – tout d’abord de la communauté anglo-québécoise –, à des services en anglais, fait partie de l’ADN du Québec. Même s’il devenait indépendant, ça n’y changerait rien.

Ce qui changerait toutefois est qu’en toute connaissance de cause et nonobstant leur langue maternelle, les nouveaux arrivants choisiraient pour leur nouvelle vie un pays de langue française. Mais ça, c’est une autre histoire...