Fusion avec la PGA: «Je déteste toujours la LIV», dit la vedette du golf Rory McIlroy

La vedette de la PGA Rory McIlroy «déteste encore la LIV» et il «aimerait qu’elle disparaisse», mais le Nord-Irlandais a déclaré mercredi qu’il croyait qu’à long terme, la fusion entre les deux circuits serait profitable pour le golf.

«J’ai appris la nouvelle à peu près en même temps que tout le monde», a expliqué McIlroy dans une conférence de presse en marge de l’Omnium canadien, qui se déroule ce week-end.

«Ç’a été une surprise, a-t-il poursuivi. Je savais qu’il y avait des discussions à l’arrière-scène. Je savais qu’une ligne de communication était ouverte. Mais je ne m’attendais pas à ce que tout déboule aussi rapidement.»

Gagnant de 23 titres de la PGA et de quatre majeurs, McIlroy a été l’un des plus ardents défenseurs du circuit depuis que certains golfeurs ont commencé à le quitter l’an dernier afin de se joindre à la LIV.

«C’est l’argent qui parle»

McIlroy a aussi dit voir d’un bon œil l’union des deux ligues, parce que cela assurera l’avenir financier du golf.

«Quand je regarde le portrait global et que je pense à dans 10 ans, je pense que cela sera bon pour le golf professionnel. [...] Nous pouvons commencer à trouver une façon d’unifier le golf.»

Le golfeur de 34 ans estime aussi qu’il vaut mieux pour la PGA d’avoir le Fonds d’investissement saoudien (PIF) de son côté, et non du côté «ennemi». C’est ce fonds qui soutient financièrement la LIV à coups de milliards et sa contribution a été décriée depuis la création du circuit, en raison notamment de la gestion des droits de la personne en Arabie saoudite.

Le PIF deviendra l’un des principaux commanditaires de la PGA. «Au final, c’est l’argent qui parle et il est préférable de l’avoir comme partenaire.»

«Personne n’est parfait», dit DeChambeau

Le golfeur Bryson DeChambeau, qui fut l’un des premiers à faire le saut avec LIV Golf, a plutôt mal paru au cours d’une entrevue livrée au réseau CNN mardi, surtout quand il fut question de l’Arabie saoudite.

Photo Getty Images via AFP

Quelques heures après la fusion entre les deux circuits professionnels PGA et LIV, le puissant cogneur a été invité à s’exprimer plus longuement sur le contexte saoudien.

Pendant l’entretien avec la chaîne de télévision américaine, DeChambeau a donc été questionné sur le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de la personne. L’animatrice Kaitlan Collins lui a demandé s’il était «mal à l’aise» que le pays du Moyen-Orient soit «accusé de financer le terrorisme».



«Personne n’est parfait», a-t-il répondu.

«Regardez, c’est malheureux, ce qui s’est produit, mais ce n’est pas quelque chose dont je peux parler, parce que je suis seulement un golfeur», a-t-il également déclaré.



2500 familles de victimes critiquent la fusion



Mardi, un groupe composé d’environ 2500 membres des familles des victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001 a publié une déclaration critiquant la fusion. Le golfeur a tenté de détourner la question.



«Je pense que nous ne pourrons jamais rembourser les familles pour ce qui s’est exactement passé il y a un peu plus de 20 ans, a dit DeChambeau. Ce qui s’est passé est vraiment horrible. Je pense qu’avec le temps, 20 ans se sont écoulés et nous en sommes maintenant à un point où il est temps de commencer à essayer de travailler pour améliorer les choses ensemble.»

–Avec l’Agence QMI