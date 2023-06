Hockey junior: il est grand temps de créer une Équipe Québec

Les quatre derniers championnats de la Coupe Memorial ont été gagnés par des équipes de la Ligue junior majeur du Québec.

Cette année, les Remparts de Québec dirigés par Patrick Roy sont repartis avec les honneurs en étant totalement dominants face à Seattle qui regroupait les plus grands talents selon les analystes.

Hockeyeurs québécois boudés

Or, cette année ENCORE... plusieurs des meilleurs Québécois ont été renvoyés du vestiaire d’Équipe Canada lors de la sélection de l’équipe junior. Il n’en est resté que trois. Le recrutement de la LNH est tout aussi décevant depuis plusieurs années.

Pourquoi il y a si peu de Québécois recrutés par Équipe Canada et pourquoi les jeunes d’ici sont boudés par les recruteurs de la Ligue nationale lors du repêchage de la LNH? Parce qu’il faut se rendre à l’évidence, on lève le nez sur les joueurs de chez nous.

Pour plusieurs, ce débat ne devrait pas être soulevé, car l’important ce sont les résultats, et à ce chapitre, l’équipe canadienne fait bonne figure. Ça clôt le débat. Pour eux, les Québécois ne sont pas assez talentueux et ne méritent simplement pas de place dans l’équipe. Si on ose critiquer, on se fait traiter d’inculte du hockey. Il faut donc accepter sans rien dire.

Heureusement, des joueurs eux-mêmes (dont quelques-uns des Remparts) commencent à prendre la parole, moins complexés que les fafans obnubilés par la feuille d’érable.

Championnats du monde

S’il n’y a pas de place pour les hockeyeurs d’ici au sein d’Équipe Canada, il est temps de créer Équipe Québec où nous pourrions voir évoluer les étoiles d’ici. Imaginez la frénésie. L’Écosse, l’Angleterre, l’Irlande et plusieurs autres le font notamment au foot. C’est possible! On ne gagnera peut-être pas l’or tout de suite, mais vingt-deux Québécois se frotteront aux meilleurs, plutôt que trois. C’est inestimable pour leur confiance et leur parcours futur.

Vous êtes nationaliste et vous avez formé un comité pour promouvoir le hockey. Vous parlez souvent de fierté. Il n’y a pas de sentiment plus fort sur la fierté qu’une équipe sportive aux couleurs de chez nous ! Monsieur Legault, voilà un projet mobilisateur.

Ça serait un bon mandat à donner à votre ministre des Nordiques, Eric Girard!