Il meurt d’un accident agricole après avoir survécu à une opération du cœur

Quelques années après avoir survécu à une opération au coeur, un jeune homme de 21 ans est mort tragiquement le mois dernier dans un accident de travail sur une ferme de Lanaudière.

«Je suis tellement reconnaissante pour les dernières années. Même s’il est parti trop tôt, son opération au coeur lui a permis d’avoir quelques années supplémentaires avec nous. Il en a vraiment profité», souffle Johanne Venne, la voix brisée par l'émotion.

En 2016, son fils Jacob Tousignant avait été diagnostiqué avec une maladie du coeur. Hospitalisé à Sainte-Justine, il a finalement pu être sauvé grâce à une opération cardiaque, sans savoir qu'il succomberait à un accident de travail des années plus tard.

Facebook de Jacob Tousignant

Le 22 mai dernier, le jeune homme manoeuvrait une machine agricole sur la ferme de ses patrons à Saint-Jacques, lorsqu'il est subitement décédé à la suite d'un accident impliquant la machinerie. Il devait célébrer son 22e anniversaire une semaine plus tard.

«Jacob, c’était un passionné d’agriculture. Dès qu’il a eu l’âge de conduire un tracteur, il n’a pas cessé de travailler. Il aimait vraiment ça. Il était même en train de transformer la ferme familiale en ferme biologique», souligne sa mère.

Lorsque les services d’urgence sont arrivés sur les lieux de l’accident vers 15h30, il était déjà trop tard. Jacob Tousignant se trouvait près d’une machinerie agricole, où son décès a été constaté.

Une enquête de la CNESST a également été déclenchée.

Un modèle de résilience

Depuis son opération au cœur en 2016, Jacob Tousignant voulait vivre sa vie à fond, à l’image d’un rodéo.

Quand le jeune homme ne travaillait pas à la ferme, ses proches pouvaient assurément le trouver en train de monter son cheval, Spartan. Ses amis ont d’ailleurs eu l’occasion de le monter lors d’une cérémonie en hommage au cowboy, affectueusement surnommé «Coby».

Facebook de Jacob Tousignant

«Tout le monde l’appréciait. C’est déjà arrivé que des jeunes le prennent comme modèle parce qu’il était tellement bon et qu’il avait la tête pleine de projets. Il savait où il s’en allait», raconte Mme Venne.

La conjointe de Jacob Tousignant espère quant à elle réaliser les projets qu’ils avaient à deux, en l’honneur de l’homme qu’il était.

Photo Julie Martel

«Depuis le jour un, j’ai su [qu’il était] l’homme de ma vie. Il a été un homme tellement bon, patient et travaillant. Ces mots ne seront jamais assez suffisants pour expliquer tout ce qu’on a partagé ensemble. Je ne peux que lui demander de me donner la force pour continuer nos projets et de prendre soin de nous», écrit Émy Lépine sur les réseaux sociaux.