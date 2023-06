«In memoriam»: une autre série pour Pierre-Marc Drouin et Pascale Renaud-Hébert

Les auteurs Pierre-Marc Drouin et Pascale Renaud Hébert sont en feu.

Le premier vient d’achever le scénario de la troisième saison de Doute raisonnable pour Radio-Canada et il s’attaque maintenant aux textes de la nouveauté Les armes que produit Fabienne Larouche pour TVA.

La seconde, qui a coécrit M’entends-tu? avec Florence Longpré du côté de Télé-Québec, a aussi imaginé les intrigues de la nouvelle websérie Cœur vintage (ICI Tou.tv), en plus de collaborer au scénario de Sans rendez-vous 3 avec Marie-Andrée Labbé et Suzie Bouchard pour le diffuseur public. Et son CV indique qu’elle se creuse la tête pour accoucher d’autres séries en développement.

Comme on l'a annoncé mercredi, Drouin et Renaud-Hébert ont trouvé le temps de faire équipe, avec la collaboration d'un autre gars occupé, Jean-Philippe Baril Guérard, pour signer les huit épisodes d'In memoriam, un drame destiné à Crave en 2024.

In memoriam est produite par Passez Go, en collaboration avec Bell Média. Passez Go est une boite de plus en plus reconnue pour la qualité de ses projets, comme Chouchou, Lou et Sophie, De Pierre en fille et Pour toujours, plus un jour, pour ne nommer que ceux-là.

Pour l’heure, on ne sait pas qui jouera dans In memoriam, dont les épisodes seront tournés cet été sous la houlette du duo derrière Chouchou, Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault.

Aucun comédien annoncé

In memoriam racontera l’histoire de Julien, Judith, Lucile et Mathieu, quatre frères et soeurs qui ont renié leur père Paul-Émile, un homme d’affaires plein aux as. À la mort de ce dernier, ils sont conviés à la lecture du testament avec leur conjoint respectif. Une inconnue est aussi présente. À la surprise générale, aucun d’entre eux n’hérite, à moins de prendre part à une compétition comprenant une série d’épreuves concoctées par le défunt. Les gagnants toucheront au fil d’arrivée la coquette somme de 84 millions $.