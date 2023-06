L'Armada renvoie son entraîneur

L'Armada de Blainville-Boisbriand a congédié son entraîneur-chef Bruce Richardson, mercredi, au lendemain de la présentation de nouveaux actionnaires dans son organigramme.

C’est ce qu’ont rapporté quelques sources, dont le quotidien «Le Soleil».

Richardson est resté aux commandes durant trois saisons, après avoir dirigé les Tigres de Victoriaville de 2014 à 2016. Au cours de la dernière campagne, sa troupe a terminé à l’avant-dernier échelon de l’Association de l’Ouest avec 22 gains et 53 points seulement. Sans surprise, l’équipe laurentienne a subi le balayage au premier tour face au Phoenix de Sherbrooke.

Mardi, l’Armada a présenté six nouveaux actionnaires, dont l’ancien joueur de la Ligue nationale Jason Pominville. Au nombre des premiers investisseurs, il y a d’autres ex-patineurs du circuit Bettman, soit Jean-Sébastien Giguère, Ian Laperrière, Daniel Brière et Joël Bouchard; ce dernier a déjà œuvré comme directeur général et entraîneur-chef du club.