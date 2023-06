Après trois années de pause forcée en raison de la pandémie, le spectacle-bénéfice Le Petit Blanchon en Folie, au profit de la Fondation Le Petit Blanchon, a effectué tout un retour le 25 mai dernier à LaScène Lebourgneuf. Tandis qu’on est demeuré fidèle à la tradition, de courageux candidats sont montés sur scène pour interpréter une chanson de leur choix, accompagnés de musiciens en direct. Grâce à la générosité des donateurs, des partenaires et du présentateur de la soirée, la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, les organisateurs sont parvenus à récolter 62 000 $ au profit des enfants les plus vulnérables de notre société, victimes d’abus, de négligence et d’abandon. Sur la photo, les principaux responsables et « artistes » de la soirée.

Passe-Carreau prend sa retraite

La soirée Le Petit Blanchon en Folie a aussi donné droit à un moment fort émouvant, alors que la fondation a rendu un vibrant hommage à sa porte-parole, Claire Pimparé. La célèbre Passe-Carreau en a profité pour annoncer sa retraite, après plus de 10 années de dévouement à la cause des enfants, en précisant qu’elle cède sa place à la nouvelle génération avec le sentiment du devoir accompli et qu’elle portera toujours cette cause qui lui est chère. Elle a aussi tenu à remercier Guy Boutin pour sa confiance, qualifiant le président de la fondation « d’ange gardien ». Sur la photo, de gauche à droite : Guy Boutin, président de la Fondation Le Petit Blanchon ; Claire Pimparé, Lyse Blais, responsable des communications, et Marie-Josée Turcotte, initiatrice et organisatrice de la soirée.

Retrouvailles réussies

L’Association des personnes retraitées du cégep Limoilou a organisé des retrouvailles le 18 mai au campus de Charlesbourg. Toutes les personnes retraitées qui ont travaillé au cégep, entre les années 1967 et aujourd’hui, étaient invitées à se rencontrer afin de se rappeler plein de bons moments qu’ils et elles avaient partagés ensemble par le passé. Plus de 200 personnes ont participé à cette rencontre unique dans une ambiance très festive et forte en émotions. On me rapporte que l’ancien prof et chroniqueur de plein air, Marcel Bouchard, a joué de la guitare et chanté une partie de son répertoire musical. Sur la photo, de gauche à droite, le comité organisateur : Marcel Bouchard, Lise Lemieux, François Godbout, Rollande Simoneau, Josée Légaré, Lise-Andrée Morin, Bernard Godbout, Cécile Bossé, Paul Gagnon, Line Demers, Bernard Guay, Pierre Caron et Jean Dion.

Peau neuve pour Buffet Maison

Installée à Saint-Pierre à l’entrée de l’île d’Orléans, la boutique Buffet Maison, propriété du Groupe Blouin depuis 35 ans, fait présentement peau neuve. Les travaux, qui ont débuté depuis quelques semaines, visent la rénovation, mais également l’agrandissement de l’immeuble. Ce réaménagement permettra au commerce de faire découvrir à sa clientèle l’offre complète de Buffet Maison, jumelée à celle de Boulangerie Blouin. Jusqu’à deux semaines de fermeture sont prévues, avant le 23 juin, afin de procéder au plus gros des travaux intérieurs, mais dès le 24 juin, Buffet Maison accueillera la clientèle touristique ainsi que les habitués. Sur la photo, la maquette montrant le résultat final des rénovations.

Anniversaires

Macha Grenon (photo), comédienne québécoise, 55 ans... Suzy Baronet, de Baronet Bergeron, cabinet de planification financière... Anna Kournikova, joueuse de tennis russe, professionnelle de 1995 à 2003, 42 ans... Stéphane Richer, ex-joueur de hockey de la LNH (1984-2002), 57 ans... Jacques Bédard, ex-président de l’Association régionale de Golf Québec, 75 ans... Tom Jones, chanteur britannique, 83 ans.

Disparus

Le 7 juin 2022 : Frank Cipriani (photo), 81 ans, voltigeur au baseball, dont la carrière au baseball professionnel s’est étendue de 1960 à 1966... 2020 : Hubert Gagnon, 73 ans, celui qui a prêté sa voix à Homer Simpson en français pendant 27 ans... 2019 : Éva Lachance-Côté, 85 ans, députée libérale fédérale de Rimouski de 1980 à 1984, puis conseillère municipale de Rimouski de 1986 à 1998... 2017 : Charles-Eugène Marin, 91 ans, ex-politicien (député de Gaspé et maire de Sainte-Anne-des-Monts) et psychiatre... 2015 : Christopher Lee, 93 ans, acteur britannique (Dracula)... 2014 : Pierre Patry, 80 ans, cinéaste québécois... 2013 : Pierre Mauroy, 84 ans, homme politique français, premier ministre (1981-1984)... 2012 : Bob Welch, 66 ans, guitariste américain, membre de Fleetwood Mac... 2006 : Paul Cormier, 84 ans, Monsieur Pointu... 2007 : Marcel (Marc) Roy, 68 ans, courtier en assurances (Roy, Lévesque & Associés)... 1996 : Jean-Louis Paris, 73 ans, comédien québécois... 1996 : Max Factor, 91 ans, fabricant de cosmétiques... 1990 : Marcel Cabay, 68 ans, comédien et auteur québécois.