Le quart-arrière du Rouge et Noir Nick Arbuckle a du succès au stade Percival-Molson

Pendant que les Alouettes miseront sur leur nouveau quart-arrière Cody Fajardo, le Rouge et Noir d’Ottawa s’en remettra à Nick Arbuckle comme pivot à l’attaque pour ouvrir la saison contre la formation montréalaise, samedi, au stade Percival-Molson.

«Ce sera Nick pour au moins deux semaines», a confirmé l’organisation du Rouge et Noir, précisant que le vétéran quart Jeremiah Masoli n’est pas encore rétabli à 100% d’une blessure à une jambe ayant mis fin à sa saison en 2022.

Arbuckle, 29 ans, ne doit pas être pris à la légère par les Alouettes, au contraire. C’est lui qui avait pris la relève de Masoli à Ottawa, l’an dernier, à la suite d’une transaction complétée avec les Elks d’Edmonton.

Devenu régulier au fil de la saison, Arbuckle avait d’ailleurs obtenu les départs contre les Alouettes lors des semaines 13, 18 et 19, conservant des moyennes de 25,3 passes complétées par match et de 271 verges de gains par la voie aérienne. Arbuckle et le Rouge et Noir avaient notamment vaincu les Alouettes par le pointage de 38 à 24, le 2 septembre au stade Percival-Molson, avant de l’emporter 24 à 18, encore à Montréal, le 10 octobre, lors du lundi de l’Action de Grâce. Globalement, Ottawa a gagné 10 de ses 11 derniers matchs à Montréal.

Bref, les partisans des Alouettes connaissent déjà Arbuckle, qui s’amuse à être un bourreau pour le club montréalais, spécialement au stade Percival-Molson.

Greg Ellingson absent?

Dans le camp des Alouettes, c’est le vétéran receveur de passes Greg Ellingson qui semble en voie de rater le début de la saison.

«Il n’est pas prêt à revenir au jeu pour le moment», avait noté l’entraîneur-chef Jason Maas, au terme de l’entraînement de mardi.

Kaion Julien-Grant et Cole Spieker de même que les recrues Keshunn Abram et Austin Mack risquent d’être les principales cibles de Fajardo, samedi. L’attaque des Alouettes, qui mise aussi sur le porteur de ballon William Stanback, pourrait par ailleurs profiter d’une autre absence de taille chez le Rouge et Noir, celle du secondeur Jovan Santos-Knox.