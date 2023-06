Les équipes de la LNH ont engrangé 1,28 milliards $US en revenus de commandite au cours de la dernière année

La Pandémie semble bel et bien derrière les équipes de la LNH qui ont engrangé, collectivement, un total de 1,28 MM $US (1,7 MM$ CA) en commandites au cours de la saison 2022-2023.

Il s’agit d’une hausse impressionnante de 21% sur la même période l’année dernière.

Selon un rapport de SponsorUnited, les équipes de la LNH ont signé 2300 ententes avec diverses entreprises entre le 23 août 2022 et le 16 mai 2023. La ligue a de son côté ajouté sept commanditaires qui visent l’ensemble du circuit.

Parmi ceux-ci, on retrouve la chaîne de sandwicheries Jersey Mike’s et le manufacturier d’équipement lourd Caterpillar.

Plus que la NFL

Selon les données de SponsorUnited, la hausse de 21% de la LNH dépasse celles de la NFL (+14%) et de la NBA (+4%).

Il faut toutefois préciser que les sommes récoltées par la LNH sont moindres que les deux autres ligues.

En ce qui concerne les commanditaires des équipes, la NFL a généré 2,1 MM $US (2,8 MM$ CA) et un total de 2,7 MM $US (3,6 MM$ CA) en incluant les commandites qui couvre l’ensemble du circuit.

Dans le cas de la NBA, il est question de 1,4 MM $US (1,9 MM$ CA) pour les commandites récoltées par les 30 équipes de la ligue.

Banques et alcool

C’est le secteur des services financiers qui a généré le plus de revenus pour la LNH avec un montant de 219,4 M$ US (293,3 M$ CA), une hausse de 31% sur l’an passé.

L’alcool est également un secteur étroitement associé au sport. On parle ici de 104,2 M$ US (139,3 M$ CA), soit une hausse de 8%. On compte notamment de nouvelles ententes avec 14 marques de téquila.

La catégorie qui a connu la plus forte hausse est celle des médias avec 50,3 M$ US (67,3 M$ CA), une hausse de 108%.

Les paris sportifs ont aussi généré d’importants revenus avec 50,7 M$ US (67,8 M$ CA) pour une hausse de 66%.

Chandails

L’apparition des logos commerciaux sur les chandails de la LNH a permis de créer de nouvelles sources de revenus.

Treize équipes, dont le Canadien de Montréal, ont ainsi ajouté une commandite sur leur maillot.

Les deux équipes qui se disputent la finale de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Las Vegas et les Panthers de la Floride font belle figure en matière de commanditaires.

Les Knights sont parmi les premiers de classe avec 152 ententes, tandis que les Panthers en détiennent 99.