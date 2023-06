Les feux de forêt dans le nord du Québec ont un impact sur le sport dans le sud du Québec et jusque sur la Côte Est des États-Unis

Le nuage de smog créé par la fumée des feux de forêt dans le nord du Québec a passablement bousculé les activités sportives dans le sud du Québec et même jusqu’à New York. Une réflexion s’impose même pour le Grand Prix du Canada, la semaine prochaine.

Mardi, un grand nombre de clubs et associations sportives ont suspendu leurs événements en raison de la mauvaise qualité de l’air.

Ces sports ont dans certains cas été touchés pour une seconde journée consécutive.

En entrevue au réseau LCN mercredi, le directeur général de Soccer Québec, Olivier Plante, a expliqué que son organisation avait recommandé à toutes ses associations régionales de soccer (ARS) d’annuler les matchs et les entraînements prévus.

Les feux ont eu des effets sur le Baseball majeur qui a reporté les matchs entre les White Sox de Chicago et les Yankees à New York de même qu’entre les Tigers de Detroit et les Phillies, à Philadelphie. La Ligue nationale de soccer féminin (NWSL) a aussi reporté un match dans le New Jersey et la WNBA a remis une rencontre prévue à Brooklyn.

AFP

Cas par cas

Baseball Québec fait du cas par cas en invitant les associations à travailler de concert avec les villes.

«Nous comptons donc sur le bon jugement des villes, qui peuvent s'adresser à leurs services de santé publique régionaux, pour donner des instructions claires à nos associations. Ces organismes sont les mieux placés pour évaluer la situation et garantir que nos jeunes joueurs et joueuses évoluent dans un environnement sécuritaire», a indiqué la coordonnatrice aux communications Audrey Lessard dans un courriel.

Dans un texto, Stéphanie Couillard, conseillère en relations de presse de Vélo-Québec, a indiqué que l’organisme «recommande aux cyclistes de suivre les consignes de la Santé publique».

Reprise

La qualité de l’air ayant pris du mieux mercredi, plusieurs associations ont repris leurs activités.

C’était le cas de Soccer Boucherville qui avait pris une pause mardi.

«Mardi c’était tellement mauvais que c’était d’abord la santé et la sécurité des membres qui primait, a indiqué le directeur sportif Vincent Orsida. Pour le moment on est en vert. Si on passe au orange, on va se pencher sur la situation et en rouge on arrête tout.»

L’Association régionale de soccer de Laval a elle aussi repris ses activités, tout comme celles des Laurentides et de la Rive-Sud, de même que Baseball Québec Région Montréal.

L’Association de soccer de Mercier a de son côté choisi de suivre les recommandations de la direction de la santé publique de la Montérégie et d’annuler ses activités. Du côté de Baseball Laurentides, l’action reprendra jeudi.

Réflexion

La faible qualité de l’air des derniers jours a même poussé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à lancer l’idée d’une réflexion sur le Grand Prix de Formule 1.

Celui-ci sera présenté dans un peu plus d’une semaine, le timing est donc bon pour discuter d’un sport qui cause des émissions polluantes.

Cela dit, il n’est pas question que le Grand Prix 2023 soit remis ou annulé. La mairesse n’est pas allée jusque-là.

Elle a d’ailleurs confié à notre collègue Audrey Sanikopoulos que c’est une décision qui serait prise par «un autre ordre de gouvernement, étant donné les implications financières».

Défi Pierre Lavoie

Par ailleurs, le Grand Défi Pierre Lavoie doit s’élancer ce matin de Saguenay et le créateur n’écarte pas la possibilité d’annuler des étapes si la qualité de l’air l’imposait.

«Selon les prévisions actuelles, tout devrait être correct. On se fie à l'indice des 200 particules par million. Si c'est en bas de ça, c'est correct pour l'activité physique», a déclaré Pierre Lavoie à l’Agence QMI.

«Nous avons 13 étapes sûres et c’est certain qu’on ne mettra pas nos participants en danger», a-t-il ajouté que l’organisation avait déjà vécu une situation du genre.

AFP

Au Yankee Stadium

Il n’y a pas que dans le sud du Québec qu’un ressent l’effet des feux de forêt sur la qualité de l’air. Le smog a fait son chemin jusqu’à New York où le Yankee Stadium a été enveloppé par la fumée résiduelle.

Mardi soir, les images captées au-dessus du domicile des Yankees étaient saisissantes lors de l’affrontement contre les White Sox de Chicago. Un épais voile de fumée flottait dans le ciel et conférait une couleur orangée aux derniers rayons du soleil.

Le panache de fumée a continué sa course vers le sud, mercredi on pouvait le voir jusqu’en Pennsylvanie.

Un journaliste affecté à la couverture de l’Union de Philadelphie de la MLS, Jonathan Tannenwald, a publié une photo sur Twitter où la fumée québécoise était bien en évidence.