[PHOTOS] Maison rasée dans le Vieux-Québec: périmètre élargi par crainte de chutes de pierres

Craignant que des pierres se détachent des restes de la maison rasée dans le Vieux-Québec, les pompiers ont élargi mercredi le périmètre de sécurité autour de l'immeuble.

En fin d'après-midi, les pompiers sont intervenus dans le secteur de l'avenue Sainte-Geneviève, où les ruines de la maison qui a été démolie par la Ville causaient des inquiétudes.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

En effet, sur un mur mitoyen, des pierres menaçaient de s'écrouler, a confirmé la Ville de Québec.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Urgence

«Le Service de protection contre les incendies [SPCIQ] était sur place afin d’agrandir le périmètre face au 45, Sainte-Geneviève. Bien que le propriétaire ait été avisé que des pierres restantes devaient être retirées à la suite de la démolition du bâtiment, le travail n’étant toujours pas fait, le SPCIQ recommande donc que les pierres soient retirées dans les plus brefs délais. En tant qu’organisation responsable, le SPCIQ a décidé d’agir promptement dans le but de sécuriser l’espace et les citoyens présents dans le secteur», a expliqué par courriel le porte-parole Jean-Pascal Lavoie.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Le mur de la maison voisine, le 41, Sainte-Geneviève, serait stable. Cette maison demeure accessible.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Le périmètre s'étend maintenant dans la rue devant l'édifice. De hautes grilles et des blocs de béton bloquent désormais totalement la rue.