Matvei Michkov : «C'est dur de passer par-dessus»

Aucun doute, le dossier Matvei Michkov continuera de faire jaser jusqu'au repêchage de la Ligue nationale de hockey qui aura lieu le 28 juin prochain, à Nashville.

Le recruteur des Predators Jean-Philippe Glaude admet que son équipe a bien fait son travail concernant le jeune Russe et ce, même si elle ne parle pas avant le 15e rang.

«On a un recruteur en Russie qui est venu à nos rencontres et il a fait son travail, a-t-il d'abord indiqué, mercredi, lors d'un entretien à JiC.

«Tout le monde a essayé de parler à des joueurs et à des entraîneurs pour avoir le maximum d'informations [à son sujet]. C'est un gars qui est intéressant et je suis très honnête avec toi en disant que même pour nous, sur le plancher, on ne peut pas dire comment ça va se passer. Où il va sortir? Est-ce qu'il va y avoir une surprise? Est-ce qu'il va glisser?

«Une chose est sûre, c'est un gars ultra talentueux. Si je reviens au Championnat des moins de 18 ans, il y avait lui et Connor Bedard. Il avait marqué 12 buts en sept matchs et c'était "under age" en plus, donc du talent à l'état pur [comme ça], c'est dur de passer par-dessus.»

Est-ce que le nouveau directeur général Barry Trotz pourrait donc être tenté par un coup d'éclat en échangeant ses deux sélections de premier tour (15e et 24e) pour grimper et le choisir s'il glisse?

«Je suis convaincu qu'on aura ciblé des joueurs la semaine du 25 juin et que Trotz sera au fait [pour avancer dans l'ordre du repêchage], a dit Glaude.

«Il y a plusieurs années, Roman Josi avait été sélectionné comme ça. On l'avait en haute estime, il était encore disponible en deuxième ronde et David Poile avait accepté de céder des choix pour le sélectionner. C'est certain qu'en ayant le repêchage à Nashville, tu veux faire un spectacle.»

Voyez l'entretien complet avec Jean-Philippe Glaude dans la vidéo ci-dessus.