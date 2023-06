Ni valideur de billets ni GPS dans la moitié des autobus du RTC

Depuis mardi soir, le système de validation des billets ainsi que le système GPS ne fonctionnent plus sur près de la moitié des parcours de bus du Réseau de Transport de la Capitale (RTC). L’employeur a regretté des « moyens de pression qui ont des impacts sur les clients ». Côté syndical, la présidente a soutenu ne pas être tenue informée des actions du comité interne de mobilisation.

Les chauffeurs du RTC, qui portent des chandails rouges par-dessus leur uniforme depuis plusieurs mois, seraient passés à d’autres moyens d’action au cours des dernières heures. Lundi, leur syndicat a déposé un avis de grève qui pourrait avoir lieu du 1er au 16 juillet.

Selon un lecteur furieux, qui a écrit mercredi au Journal, « la grève est déjà commencée avec les moyens de pression des chauffeurs visant les utilisateurs. Débranchement des GPS dans les bus. Donc plus moyen de savoir quel arrêt s’en vient sur écran ou en audio ».

D’après ce dernier, « le nom des parcours n’est plus affiché sur les écrans au-dessus des pare-brise. Nomade (qui permet de consulter les horaires à temps réel) n’est plus fiable, parce que les GPS sont débranchés (...) C’est le bouffon qui paye son abonnement qui est l’otage ».

Comme le débranchement touche également le système de validation des billets, les usagers qui paient leur passage à l’unité ne peuvent plus le faire, ce qui constitue un manque à gagner pour le transporteur.

Moyens de pression

Vérification faite auprès du RTC, la porte-parole Raphaëlle Savard a dit « déplore[r] les moyens de pression qui ont des impacts sur nos clients ».

Interrogée à savoir s’il s’agit de moyens de pression illégaux aux yeux du transporteur, Mme Savard s’est contentée de répondre que « nous analysons présentement nos recours ».

Sans fournir de chiffres précis, cette dernière a confirmé que le nombre de plaintes des passagers du RTC a augmenté depuis mardi.

Comité mobilisation

Interrogée mercredi soir par le Journal, la présidente du syndicat (CSN), Hélène Fortin, a affirmé être fort occupée par les négociations de renouvellement de convention collective qui sont en cours.

« On va faire des validations pour savoir si c’est un mouvement qui a été concerté par les chauffeurs parce que ce n’est pas un mot d’ordre du syndicat. Ce n’est pas nous [l’exécutif syndical] qui gérons les actions de mobilisation. C’est eux-autres [le comité de mobilisation] qui décident. Quand ils lancent des actions, ils lancent des actions », a-t-elle fait savoir.

Est-il vraiment possible que des actions soient menées sans que la présidente du syndicat en soit tenue informée? « Nous, on veut rester externes à ce qui se passe (...) Je vous confirme que, dernièrement, il y a eu des actions qui ont été entreprises. L’employeur nous a interpellé et on ne savait même pas qu’il allait y avoir des actions. On est en retrait de la mobilisation », a-t-elle répondu.

D’après elle, « depuis qu’on a commencé la négociation, toutes les actions sont gérées par le comité de mobilisation. Ce n’est pas le syndicat qui les gère. Nous, on est concentrés sur la négociation de la convention collective (...) C’est pas nous qui gérons la mobilisation. On veut rester externes à ce qui se passe ».

Cela dit, Mme Fortin a insisté pour dire que « les usagers ne perdent aucun avantage sur la livraison du service. Les autobus continuent à passer à la même heure qu’ils passent habituellement ».

Malgré nos demandes, il nous a été impossible de parler à un représentant du comité de mobilisation.

La convention collective des chauffeurs de bus du RTC est échue depuis le 30 juin 2022.