Nikola Jokic historique dans la victoire des Nuggets

Personne n’a été plus dominant sur le parquet du Kaseya Center que Nikola Jokic dans une victoire de 109 à 94 des Nuggets de Denver sur le Heat de Miami, mercredi, durant le match numéro 3 de la finale de la NBA.

Le Serbe est devenu le premier joueur de l’histoire à amasser plus de 30 points, 20 rebonds et 10 passes décisives dans un duel de la finale. Il a maintenant réussi 16 triple-doubles en séries éliminatoires, ce qui lui vaut le troisième rang derrière Magic Johnson (30) et LeBron James (28). Jokic en a même 10 cette saison, un record de tous les temps.

Le meilleur joueur des Nuggets a empêché les amateurs de Miami de célébrer, leurs favoris n’étant jamais en mesure de prendre les devants en deuxième moitié de rencontre. L’écart entre les deux équipes n’était que de cinq points au moment de rentrer au vestiaire, mais il s’est accru considérablement dans les 24 minutes suivantes.

En plus de Jokic, Denver a pu compter sur les 34 points de Jamal Murray et sur le meilleur match du joueur recrue Christian Braun. Le jeune homme de 22 ans a réussi sept de ses huit tentatives de panier pour terminer avec 15 points, un sommet personnel en séries.

Menant 2 à 1, les Nuggets tenteront de pousser le Heat dos au mur avec une victoire lors du quatrième affrontement, vendredi en Floride.