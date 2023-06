Qualité de l’air: «plantation citoyenne» et verdissement dans le Vieux-Limoilou

Après la publication de deux rapports alarmants sur la qualité de l’air ambiant à Limoilou, des groupes citoyens prennent les choses en main pour planter des « arbres remarquables » et tenter d’améliorer l’indice de canopée dans leur secteur.

« C’est pas juste un effort de verdissement auquel on souhaite participer. On espère pour notre quartier un grand chantier de reboisement, de requalification des sites et de défrichage », s’est exprimé Mathieu Caron, directeur général d’Emprises – espaces urbains, un OBNL nouvellement constitué.

Actuellement, l’indice de canopée, soit le pourcentage de canopée à vue d’oiseau par rapport à ce qui est minéralisé, à Limoilou, est de seulement 17 %. Le but est faire passer cet indice à 40% dans les sept à dix prochaines années en plantant essentiellement des « arbres remarquables » à fort potentiel de canopée.

« Les plus vulnérables »

Grâce à un financement de 200 000$, dont un tiers provient indirectement des coffres la Ville de Québec, Emprises – espaces urbains souhaite planter 100 arbres dans le quartier cette année. Mais il ne s’agit que d’un début.

« Dans les quartiers centraux, dont Limoilou, on est les plus vulnérables sur le plan de la pollution atmosphérique, des îlots de chaleur et de la santé publique. Comme citoyens, on avance et on plante dans un objectif de faire partie de la solution », a ajouté Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou.

Diane Thibault, coordonnatrice générale de l’organisme Mères et monde où une partie des nouveaux arbres ont été plantés, s’est félicitée de cette initiative. « On est à deux pas de l’incinérateur, a-t-elle rappelé. Le match a été naturel avec un projet qui veut améliorer la qualité de l’air et faire des îlots de fraîcheur dans un coin où il fait très chaud l’été. »