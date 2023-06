Porteriez-vous un masque antismog pour la course? Nous l’avons testé pour vous!

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Dans les rues de Montréal, à la vue de mon masque-filtre de particules fines, tout le monde me regarde comme un excentrique. À Londres pourtant, la ville où a été inventé le mot smog pendant son industrialisation sauvage, un tel équipement n’est pas si rare, surtout chez les cyclistes.

En raison de ce smog orange à parfum de camping où l’exhalaison des moteurs à essence se conjugue à la fumée des feux de forêt, certains médecins suggèrent de s’encabaner pour éviter le grand air trop vicié.

«Vous devriez rester à l’intérieur, les fenêtres fermées et l’air conditionné en marche. Si vous avez des filtres HEPA dans votre maison, mettez-les en marche. Évitez de faire de l’exercice ou des travaux lourds à l’extérieur» conseille Shawn Aaron, médecin et professeur à l’Université d’Ottawa.

Ces recommandations ne sont-elles pas un peu exagérées?

«Montréal n’en est peut-être pas encore là, mais il y a un seuil de pollution où l’air devient néfaste pour la santé», rappelle le géographe Philippe Gachon.

«Aussitôt qu’on voyage à Delhi ou à Beijing, on remarque que les masques filtrants sont omniprésents dans les rues et dans les transports», ajoute ce professeur à l’UQAM.

M. Gachon explique que les feux de forêt de cet été au Québec seulement semblent partis pour détruire trois ou quatre fois plus d’arbres que dans tous les feux dans toute l’Europe l’an dernier.

Masque de course

Aucune des boutiques de course que j’ai appelées hier n’avait de «masque filtre» à me proposer.

Je me suis fondé sur le magazine de course Runner’s World, pour choisir un modèle recommandé: le Techno de la marque Respro, fabriqué à Londres.

Ce n’est pas donné: une cinquantaine de dollars. Et le filtre doit être changé chaque mois.

D’abord, j’ai étouffé.

Je fixais le velcro derrière mon cou en serrant trop la ganse. Ça m’étranglait. J’ai fini par trouver le juste équilibre pour le faire tenir sans trop d’inconfort.

Surprise: j’en suis venu à oublier que je portais ce masque, finalement assez commode et souple.

C’est plus difficile de respirer à travers le filtre, mais l’air que j’aspire, sans la moindre poussière, sans pollen et sans fumée, est certainement plus doux !

L’odeur d’essence? Disparue, m’a-t-il semblé.

À moi qui suis habitué à la course intensément urbaine, par exemple le long de l’autoroute Notre-Dame à côté des poids lourds, ce masque purificateur me rappelle à quel point j’engouffre sans plus m’en rendre compte une impressionnante quantité de saleté à chacune de mes sorties.

Non, vous ne me verrez pas porter ce masque en dehors du cadre de ce reportage, mais il m’a donné l’occasion de mesurer sensiblement à quel point l’air en ville peut être malsain et puant.